Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde mardi contre le danger "réel et présent" des armes nucléaires, appelant à leur élimination "complète" une fois pour toutes.

Dans son message à l'occasion du 79e anniversaire du bombardement atomique d'Hiroshima, Guterres a déclaré : "Nous sommes déterminés à ne ménager aucun effort pour garantir que les horreurs de ce jour ne se reproduisent plus jamais. En effet, cette cérémonie nous rappelle que nous devons faire encore plus pour mettre fin au fléau des armes nucléaires, une fois pour toutes".

Le chef de l'ONU a souligné que "les armes nucléaires et la menace de leur utilisation ne se limitent pas aux livres d’histoire. Elles sont à nouveau apparues dans la rhétorique quotidienne des relations internationales. Elles représentent un danger réel et présent qui perdure aujourd’hui".

La leçon, pour lui, est que "toute utilisation d’une arme nucléaire aura des conséquences humanitaires catastrophiques. La leçon à tirer est que la seule façon d’éliminer les menaces posées par les armes nucléaires est de les éliminer complètement".

Guterres a déclaré que le Sommet du futur du mois prochain sera "une occasion cruciale pour les gouvernements de renouveler leur engagement en faveur du multilatéralisme, du développement durable et de la paix, et d’adopter un Pacte pour l’avenir concret et tourné vers l’avenir".

"La prévention des conflits, le désarmement et un monde sans armes nucléaires doivent être au cœur de ces efforts. A chaque étape, les Nations Unies continueront de se tenir aux côtés du peuple d’Hiroshima et des Hibakusha (victimes des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, ndlr). Nous n’oublierons jamais les leçons du 6 août 1945. Plus d'Hiroshima, plus de Nagasaki", a-t-il conclu.