Une délégation algéro-chinoise, conduite par le directeur général adjoint de l'entreprise nationale du fer et de l'acier (Feraal-SPA), a entamé une visite de travail dans la wilaya de Bechar, dans le cadre de la concrétisation du projet de complexe sidérurgique dont a bénéficié la wilaya pour la valorisation du gisement de fer de Gara-Djebilet (Tindouf), a-t-on appris mercredi des services de la wilaya.

La délégation, composée de cadres de Feraal et du partenaire chinois à ce projet industriel d'envergure, en l'occurrence CAMC (spécialisé dans les prestations d'ingénierie) et Shandong province metallurgical-SDM (spécialisé dans l'industrie sidérurgique), a été accueillie par le wali de Bechar, Mohamed Said Ben Kamou, a-t-on précisé.

Elle s'est rendue à la zone industrielle de Toumiat (40 km Nord de Bechar) devant accueillir le projet, pour prendre connaissance des opération en cours de réalisation sur le site, notamment la réalisation, l'électrification et l'équipement dix (10) forages pour plus d'un (1) milliard de DA, destinés aux besoins en eau du futur complexe sidérurgique et des réseaux de transport et distribution de l'électricité et du gaz naturel, a expliqué la source.

Aussi, un poste de transformation électrique de 440/220/60 kilovolts est en cours de réalisation par la société de transport de l'électricité (STE-filiale de Sonelgaz), pour plus de quatre (4) milliards de DA, en vue de répondre aux besoins en électricité des différentes phases de réalisation et d'exploitation du projet, a-t-on ajouté.

Une station d'approvisionnement en gaz naturel est également prévue pour répondre aux besoins du futur complexe sidérurgique, est-il encore signalé.

La délégation a aussi visité une assiette foncière de 1.000 hectares, extensible à 3.000 ha, réservée à la construction des futures unités de ce projet industriel d'envergure livrable en 2026.

D'un coût d'un (1) milliard de dollars, le projet, dont la réalisation sera assurée par le consortium Chinois (CMH) regroupant les sociétés chinoises CWE et MCC, en partenariat avec Feraal, permettra la production du rail et du profilé en acier, à travers plusieurs de ses unités, dont une unité mixte de production de concentré de minerai de fer est en réalisation au titre d'un partenariat avec le complexe sidérurgique Tosyali de Bethioua (Oran) et Feraal, a-t-on signalé.

Le futur complexe disposera une fois réceptionné de plusieurs autres unités de traitement et de transformation du fer ainsi qu'une entité de fabrication de wagons pour le transport du minerai de fer de Gara-Djebilet vers Bechar et le complexe sidérurgique de Bethioua (Oran), et ce grâce aux deux voies ferroviaires Bechar-Oran et Bechar-Tindouf (cette dernière en cours de réalisation ), ont rappelé les services de la wilaya.

En plus de sa contribution à l'essor industriel et économique de la wilaya, ce projet d'envergure, qui est une illustration sur le terrain des décisions des hautes autorités du pays pour l'exploitation et la valorisation du gisement de fer de Gara Djebilet dans le cadre du développement économique et social de plusieurs régions du sud-ouest, permettra la création de milliers de nouveaux emplois, a conclu la source.