Le Général d'Armée, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), Saïd

Chanegriha, a effectué hier, une visite de travail et d'inspection en 2ème Région Militaire,

à Oran, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des programmes de préparation au combat des Forces, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, a effectué aujourd'hui, mercredi 7 août 2024, une visite de travail et d'inspection en 2ème Région Militaire à Oran", précise le communiqué.

Après la cérémonie d'accueil, donnée par le Général-Major Mohamed Tayeb Brakni, Commandant de la 2ème Région Militaire, Monsieur le Général d'Armée a observé un moment de recueillement à la mémoire du moudjahid feu Ahmed Boudjenane dit "Si Abbès", dont le siège du Commandement de la Région porte le nom.

A cette occasion, le Général d'Armée a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative et récité la Fatiha à sa mémoire et à celle des valeureux Chouhada, souligne le communiqué.

Par la suite, "Monsieur le Général d'Armée s'est déplacé à la Base Navale Principale de Mers-El-Kebir, où il a été accueilli par le Général-Major Mahfoudh Benmeddah, Commandant des Forces Navales, qui lui a présenté un exposé exhaustif sur l'état d'avancement des projets de développement programmés, ainsi que les activités de préparation au combat des personnels et des unités, notamment durant la période d'été".

A cette occasion, Monsieur le Général d'Armée a "exprimé sa haute considération pour les efforts consentis par les personnels des unités de la 2ème Région Militaire, en général, et ceux des unités des Forces Navales, en particulier, dans le cadre de l'accomplissement des nobles missions dont ils sont investis"

Il a, également, "fait mention du niveau de disponibilité opérationnelle atteint par les personnels, ainsi que leur parfaite maitrise des équipements et moyens de haute technologie mis à leur disposition, reflétant ainsi les résultats positifs obtenus, avant de donner des instructions et des orientations portant particulièrement sur la nécessité de redoubler d'efforts sincères et dévoués au service de l'Armée nationale populaire".

A l'issue, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, "a passé en revue une formation des unités navales flottantes qui lui a présenté les honneurs", conclut le communiqué du MDN.