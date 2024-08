L'Association de la communauté sahraouie de France a qualifié le soutien apporté par Paris au prétendu plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental de "scénario catastrophe", mettant en garde contre "les conséquences désastreuses" de cette décision tant pour les Sahraouis que pour la région.

"Cette prise de position nous attriste, nous inquiète et nous alarme au plus haut point. L'éventualité de ce ralliement et ce scénario catastrophe engendrerait un déséquilibre au Maghreb et attiserait les conflits déjà existants", écrit l'association, dans une lettre adressée au président français, Emmanuel Macron.

Pour les Sahraouis de France, ce soutien provoque "une crise diplomatique grave et est considéré comme une erreur historique".

L'Association juge qu'"il est plus que temps" d'organiser le referendum d'autodétermination attendu par les Sahraouis depuis plus de 30 ans, "un droit imprescriptible et inaliénable", appelant la France, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, à assumer sa "responsabilité quant au maintien de la paix et de la sécurité".

Déplorant le "parti pris évident de la France au profit de l'occupant", l'Association appelle le président français à "envisager les conséquences désastreuses qu'une telle prise de position engendrerait pour les Sahraouis".

"Le Sahara occidental, occupé illégalement par le Maroc en 1975, est un pays de non-droit", souligne-t-elle, rappelant que "les droits de l'homme y sont violés quotidiennement".

"Les Sahraouis, qui se battent pour leur indépendance depuis près d'un demi-siècle, n'ont même pas le droit de manifester pacifiquement et d'exprimer librement leurs idées. Toute action des Sahraouis, y compris pacifique, est systématiquement réprimée dans le sang. Cette répression se fait à huis clos puisque les responsables d'ONG internationales de défense des droits de l'homme sont interdits de visites au Sahara occidental occupé", ajoute l'Association.

Les Sahraouis de France exhortent, dans ce contexte, la communauté internationale, l'Union européenne et la France, en particulier, à "prendre en compte la pratique généralisée de la torture au Sahara occidental dans le cadre de toutes leurs relations bilatérales".

"Les Sahraouis qui exigent l'exercice de leurs droits fondamentaux ou défient le système répressif encourent des représailles, qui incluent l'usage de la torture, de détentions arbitraires, de disparitions forcées, d'intimidation et autres mauvais traitements", affirme l'Association, relevant qu'au-delà de la demande de respect de l'autodétermination, de la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers politiques sahraouis, "c'est aussi contre le vol des richesses de leur terre, et pour l'indépendance qu'éclatent au quotidien des manifestations dans les villes du Sahara Occidental occupé".

Le maire de Vitry-sur-Seine critique le changement de position de Paris concernant la question sahraouie

Le maire de la commune française de Vitry-sur-Seine (nord) a critiqué le changement de position opéré par le président français concernant la question sahraouie en soutenant le prétendu plan d'autonomie marocain.

"Vitry, ville messagère de la paix, se désole de la décision du président Macron d'aller, une nouvelle fois, à l'encontre du droit international", a écrit Pierre Bell-Lloch sur sa page sur les réseaux sociaux.

"En pleine trêve olympique et politique, dans une lettre adressée au roi du Maroc, notre président modifie la position de la France en soutenant l'annexion du Sahara occidental", s'est-il indigné, affirmant qu'en méprisant les accords de cessez-le-feu de 1991 et les résolutions des Nations unies, "la France participe à la déstabilisation de la région".

"Comme nous le faisons actuellement (au niveau de la commune) et depuis des décennies, nous continuerons d'accueillir les enfants issus des camps de réfugiés sahraouis et à faire vivre une coopération humaniste. En promouvant une solution pacifique et démocratique sans haine ni ressentiments, nous espérons une paix juste et durable", a soutenu Pierre Bell-Lloch.

"Nous enjoignons d'ailleurs le président français à en faire de même et espérons qu'un futur gouvernement permette à notre pays de retrouver une position prenant en compte le droit à l'autodétermination des peuples, le soutien des réfugiés et la condamnation pour les civils tués", a-t-il indiqué.

Il assuré, en outre, que "les peuples du Sahara et du Maroc méritent une résolution de ce conflit par la démocratie et le respect des modes de vie de chacun".

Le post du maire de Vitry-sur-Seine intervient quelques heures après celui d'Ivry-sur-Seine (nord), Philippe Bouyssou qui a condamné "fermement" le soutien apporté par Paris au prétendu plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental.

"Je condamne fermement cette prise de position indigne et antidémocratique, d'autant plus que le Parlement récemment élu n'a pas été consulté", a-t-il écrit sur son compte sur les réseaux sociaux.

Le 30 juillet dernier, le président français a adressé une lettre au roi du Maroc dans laquelle il a exprimé une nouvelle position concernant la question sahraouie. Une position contraire au droit international et aux résolutions des Nations unies.