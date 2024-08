Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 39.677 martyrs et 91.645 blessés, depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué mercredi les autorités palestiniennes de la Santé.

Selon la même source, l'armée d'occupation sioniste a commis 2 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Ghaza, faisant 24 martyrs et 110 blessés.

Les autorités palestiniennes de la santé ont indiqué qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvaient encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

Ghaza: l'UNRWA appelle à une vaccination "rapide" des enfants

Le directeur général de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), Philippe Lazzarini, a appelé, mercredi, à une vaccination "rapide" et "sûre" des enfants à Ghaza.

Dans un message publié sur la plateforme "X", Lazzarini a déclaré que la bande de Ghaza était "confrontée à des épidémies comme l'hépatite et la méningite dans le contexte de la guerre en cours".

"La livraison rapide et sûre des vaccins est essentielle. Plus important encore, un cessez-le-feu pour vacciner chaque enfant est urgent", a-t-il ajouté.

Lazzarini a rapporté que "l'UNRWA, avec l'aide de ses partenaires, a administré avec succès des vaccins à 80% des enfants de Ghaza depuis le début de la guerre, ce qui a été crucial pour atténuer la propagation de ces maladies malgré les graves conditions humanitaires".

L'agence onusienne prévoit désormais "une campagne de vaccination des jeunes enfants contre la polio, qui a été détectée à Ghaza", a-t-il ajouté.