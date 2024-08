Une campagne de sensibilisation sur la rationalisation de la consommation de l'eau a été lancée en direction des abonnés au réseau d'eau potable dans la wilaya d'El-Oued, à l'initiative de l'unité locale de l'Algérienne des eaux (ADE), a-t-on appris mardi de cette entreprise.

Ciblant pas moins de 102.000 foyers raccordés au réseau d'AEP au niveau de onze (11) communes de la wilaya, cette campagne, retenue au titre du programme de l'entreprise visant la rationalisation de la consommation de cette richesse, s'articule autour de la valorisation de l'économie de l'eau, la préservation de cette ressource et la réduction de la facture de consommation des abonnés de l'ADE, a indiqué le directeur de l'unité, Lakhdar Atallah.

L'entreprise a arrêté, en coordination avec les collectivités locales et les acteurs de la société civile, un plan d'action axé sur l'association et l'implication de spécialistes en vue de mener à bien cette campagne et atteindre les objectifs escomptés.

Elaboré avec le concours de spécialistes en information et en communication, ce programme associe les organes de presse, dont la radio, et exploite les réseaux sociaux pour cibler le plus grand nombre d'abonnés, a indiqué le responsable de l'ADE d'El-Oued.