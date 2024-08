Les inscriptions pour participer à la 14e édition de la fête de la figue du village Lemsella dans la commune d'Iloula Oumalou, à l'est de Tizi-Ouzou, prévue la fin de ce mois d'août, sont ouvertes, a-t-on appris mardi auprès des organisateurs.

L'association culturelle Tighilt de Lemsella qui organise la fête en collaboration avec le comité de village et d'autres partenaires, a invité les agriculteurs, les transformateurs des produits du terroir, les artisans et tous ceux qui souhaitent prendre part à l'événement, à remplir un formulaire de participation en ligne via le lien https://forms.gle/DPf7HWmqsfnoB4n66.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 20 août, alors que la date de la tenue de la fête de la figue est prévue du 29 au 31 de ce même mois, selon les organisateurs.