La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) et l'Office national des travaux éducatifs et de l'Apprentissage (ONTEA) ont signé une convention cadre de partenariat pour l'assurance de l'activité et du patrimoine agricole de l'ONTEA, indique mardi un communiqué de la CNMA.

Paraphée lundi au siège de la CNMA par le directeur général de la CNMA, Cherif Benhabiles, et le directeur général de l'ONTEA, Abdelghani Amiar, cette convention fixe les conditions et modalités d'assurance que la CNMA et son réseau offriront pour couvrir les activités de l'ONTEA à travers les wilayas du pays, explique la même source, précisant que des conventions spécifiques d'assurance seront signées entre les Caisses régionales de la Mutualité Agricole (CRMA) et l'ONTEA pour chaque site de production.

Ainsi, la CNMA s'engage à couvrir l'ensemble des risques inhérents aux activités de l'ONTEA à des conditions préférentielles, et à proposer son expertise pour l'accompagnement technique de l'assuré, l'évaluation et l'actualisation du patrimoine agricole, ainsi que la prévention et la protection des biens assurés. Les polices d'assurance seront établies dans un délai d'un mois.

L'ONTEA s'engage, quant à lui, à souscrire des polices d'assurance pour ses activités et son patrimoine agricole et à fournir toutes les informations nécessaires à l'établissement des contrats d'assurance, a fait savoir le document.

Cette convention marque le début d'une "alliance stratégique" visant à améliorer les performances techniques dans la gestion des assurances agricoles, selon la CNMA, qui annonce que l'ONTEA vise à augmenter le nombre de travailleurs pénitentiaires dans les ateliers agricoles et de production interne, en offrant une formation adéquate.

L'ONTEA, établissement public à caractère industriel et commercial sous la tutelle du ministère de la Justice, compte plus de 6000 hectares d'ateliers agricoles et divers ateliers de production. L'office prévoit d'ouvrir 40 nouveaux ateliers d'ici 2029 et de créer 10 élevages de volailles spécialisés dans la production d'œufs, selon le communiqué.