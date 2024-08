Pas moins de 14.500 exploitations agricoles et d'élevage ont été recensées dans la wilaya d'Ouargla au terme du Recensement général de l'agriculture (RGA-2024), a-t-on appris mardi de la direction locale des Services agricoles (DSA).

Les résultats préliminaires de cette campagne, lancée fin mai dernier dans de bonnes conditions d'organisation sous l'égide du wali d'Ouargla, Abdelghani Filali, ont dépassé les prévisions de la DSA qui tablaient sur un recensement de 13.850 exploitations, a indiqué la responsable de l'opération du RGA, Amel Bouchemel.

Cette hausse est le résultat de l'action de terrain menée par les encadreurs du RGA ayant bravé les rudes conditions climatiques (fortes chaleurs notamment) sévissant dans la région, mais aussi par le fait que la campagne a été favorablement accueillie par les agriculteurs, éleveurs et autres acteurs du secteur, à la faveur des campagnes de sensibilisation d'envergure l'ayant précédée.

Au moins 109 encadreurs, dont des agents recenseurs et autres contrôleurs et observateurs, ont bénéficié d'une formation technique pour la réussite de cette opération d'envergure.

Entrant dans le cadre de la feuille de route du secteur de l'Agriculture pour la période 2020-2024, cette opération devra permettre le recensement de manière précise de la situation du secteur, la collecte et la mise à jour de données fiables sur les structures agricoles et les acteurs du secteur, ainsi que l'amélioration et le renforcement des interventions et programmes de développement agricoles préconisés par les pouvoirs publics, a expliqué le même responsable.

Troisième du genre après ceux de 1973 et 2021, ce recensement revêt un grand intérêt pour les pouvoirs publics en leur permettant de mettre en œuvre une stratégie de développement agricole et rural axée sur des données précises, dont la population agricole, le tissu agricole, le volume des investissements, les surfaces arables, ainsi que la définition des moyens et équipements agricoles et la richesse animale.