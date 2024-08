La wilaya d’Oran a bénéficié d’une enveloppe financière de 1,5 milliard DA pour la réhabilitation et l'aménagement des écoles primaires, a-t-on appris, mardi, du wali Saïd Sayoud.

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite d’inspection de plusieurs établissements scolaires, qui ont bénéficié de larges opérations d’aménagement dans la région de Mahdia et des communes de Tafraoui, Oued Tlelat et Es-Senia, M. Sayoud a indiqué que cette enveloppe financière est destinée à la réhabilitation et l'aménagement de plus de 180 établissements scolaires dans le cycle primaire, à travers différentes communes de la wilaya.

Il a ajouté que les travaux d’aménagement ont été lancés, durant les vacances d'été, sous la supervision des Directions de l'Equipement public et du logement, sachant que les travaux touchent la peinture, l'étanchéité, la réalisation des terrains en gazon artificiel, l'extension des classes et autres, soulignant que "les travaux ont été achevés concernant 150 écoles primaires, le reste étant en cours de réalisation à des taux supérieurs à 60 pour cent, et ce jusqu’à leur achèvement au plus tard à la fin de ce mois d’août.

Le wali a également posé la première pierre de la construction d'un CEM dans la région de Mahdia (commune de Oued Tlelat ) et de deux groupes scolaires dans la zone de "Graidia" à Tafraoui et Hamoul, dans la commune d'El Kerma, où il a insisté sur la livraison de ces structures à la fin décembre prochain ou au premier trimestre de l’année prochaine, au maximum.

Le wali a, en outre, inspecté le projet d’alimentation de la zone industrielle de Tafraoui en eau potable à partir de la zone de Larabaâ de Oued Tlelat sur une distance de 53,3 km, sachant que le projet, qui a nécessité un montant de 1,7 milliard DA, comporte aussi la réalisation de deux réservoirs d’une contenance globale estimée de 7.000 m3 et deux stations de pompage.

M. Sayoud a insisté auprès de l’entreprise chargée de la réalisation sur la nécessité d’augmenter le rythme des travaux et réduire les délais de livraison de 8 à 5 mois.

Le même responsable a annoncé que la commune de Tafraoui a bénéficié, dernièrement, d’un deuxième programme d’urgence pour renforcer l’alimentation de la population en eau potable, concernant le fonçage de trois puits, indiquant que l’opération se fera dans les 20 jours au maximum.