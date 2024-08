Quatre opérations de renforcement de l’approvisionnement en eau potable seront lancées "avant la fin du mois d’août courant", dans la wilaya de Souk Ahras, apprend-on mardi auprès de la direction locale des ressources en eau.

Inscrites au programme d’urgence du ministère de l’Hydraulique de l’exercice 2024, ces opérations mobiliseront une enveloppe financière de près de 580 millions DA, a précisé à l’APS le chef du service d’approvisionnement en eau potable de cette direction, Boulaarasse Aggoune.

La première opération portera sur la réhabilitation et le rééquipement de 12 forages profonds dans les communes de Taoura, Heddada, Oum Laadhaïm, Sedrata, Ouled Driss, Dréa, Zaârourria et Sidi Fredj pour une enveloppe financière de 60 millions DA, tandis que la deuxième concernera la réalisation, l’équipement et l’électrification de 1.800 mètres linéaires de forages profonds avec leur raccordement au système de distribution de l’eau dans les communes de Taoura, Heddada et Tiffech pour 220 millions DA, a indiqué le même responsable.

La troisième opération prévoit la réhabilitation et le rééquipement de stations de pompage de Zelfa (commune de Heddada), M’daourouche centre et E Kenni (Merahna) pour une enveloppe financière de 100 millions DA afin d’améliorer l’accès à l’eau des habitants des communes de Heddada, Khedara, Ouled Moumene, M’daourouche centre, Merahna centre et Sidi Fredj, selon la même source.

Dans la quatrième opération, il sera procédé à la réhabilitation des réseaux de distribution des deux communes de Khemissa et d’Oued Keberit par la rénovation des parties vétustes et l’augmentation du diamètre des canalisations pour une enveloppe financière de 200 millions DA, a souligné M. Aggoune.