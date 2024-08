La Société algérienne de l'électricité et du gaz-Distribution -région d'Alger- (filiale de Sonelgaz) a réalisé, au cours de cette année, plusieurs projets visant à améliorer la qualité de ses services, notamment face à une consommation record de l'électricité due à la hausse des températures, a indiqué mardi un communiqué de la société.

A l'occasion du 55ème anniversaire de la création de Sonelgaz, célébré sous le slogan "55 ans de réalisations", la société a présenté, dans un communiqué, le bilan de ses principales réalisations accomplies depuis le début de l'année 2024, en vue d'améliorer les prestations prodiguées à sa clientèle, dont l'extension du réseau électrique qui est passé de 14.996 km en 2023 à 15.192 km en 2024.

De même que le réseau du gaz est passé de 6.211 km en 2023 à 6.262 km en 2024, soit plus de 50 km réalisés cette année, ajoute le communiqué.

La Sonelgaz-Distribution a aussi fait état de 41 transformateurs électriques à travers la capitale, dont trois (3) nouveaux transformateurs mis en service dernièrement à Baraki-Nord, Bab El Oued, outre un poste modulaire à Khraicia.

Ces transformateurs viennent s'ajouter à trois (3) autres qui seront mis en service "dans les jours à venir" à Bouzareah, à Bachdjarah et aux Eucalyptus, en sus de 20 transformateurs mobiles et de 52 autres dans le cadre du plan d'été 2024.

La région de distribution d'Alger qui compte plus de 1,17 million d'usagers consommateurs d'électricité et plus de 827.000 usagers consommateurs de gaz, a assuré 31 transformateurs à moyenne et basse tensions, réalisés durant le premier semestre de 2024, et ce en dehors du plan d'été 2024.

Les efforts de la société se sont poursuivis durant le premier semestre de l'année 2024, en procédant au raccordement de 26.365 clients au réseau d'électricité et 19.942 clients au réseau du gaz dans les agglomérations.

Quant au projet d'équipement des foyers de détecteurs de monoxyde de carbone (CO), Sonelgaz-distribution a indiqué dans un communiqué que le nombre de détecteurs CO installés s'élevait à plus de 586.000, soit plus de 293.000 foyers depuis le lancement de l'opération le 5 décembre 2023 jusqu'à fin juin dernier, précisant que l'opération se poursuit avec l'installation de deux appareils dans chaque foyer.

Concernant le projet des stations de recharge pour véhicules électriques, 22 stations ont été réalisées dans 19 sites, tandis que cinq (5) autres sont en cours de réalisation, selon la même source, ajoutant que la société compte réaliser 91 stations en 2024. Sonelgaz s'emploie, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à raccorder les exploitations agricoles et les zones d'activités, note le communiqué.

Rappelant les niveaux records de consommation d'électricité enregistrés durant les étés 2023 et 2024 suite aux vagues de chaleur, Sonelgaz a annoncé la mise en place, dans le cadre de ses plans proactifs, d'un programme pour renforcer le réseau notamment dans "les zones sensibles", afin d'éviter toute coupure d'électricité.

A cet effet, et dans le but d'assurer la réparation rapide des pannes, les 12 districts électricité et 12 districts gaz relevant de la direction disposent d'équipes d'intervention travaillant en rotation.

Pour se rapprocher davantage de ses usagers, "Sonelgaz-Distribution -région de distribution d'Alger a procédé à l'inauguration d'agences commerciales, en vue d'améliorer la qualité des services fournis aux citoyens et d'écouter leurs préoccupations, telles que l'agence de Djenane Sfari, de Sidi Abdellah 2 et celle de Bir Mourad Raïs", ajoute la même source.

Elle dispose actuellement de 40 agences commerciales, de 5 points d'accueil, outre 8 centres de distribution.

En tant qu'entreprise citoyenne, Sonelgaz "œuvre sans cesse à assurer la continuité et la qualité des services fournis à ses clients, d'autant qu'elle célèbre cette année le 55e anniversaire de sa création, sous le slogan "55 ans de réalisations", lit-on dans le communiqué.