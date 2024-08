Vingt-deux (22) salles publiques ont été retenues dans la wilaya de Touggourt pour accueillir, à partir du 15 août courant, les meetings organisés dans le cadre de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 7 septembre, a-t-on appris mercredi de la délégation locale de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

Ces espaces publics, désignés à travers les différentes communes de la wilaya, ont été dotés des moyens et équipements nécessaires pour servir de cadres aux meetings et rencontres populaires des trois candidats à la présidentielle et leurs représentants lors de la campagne électorale, a affirmé le coordinateur de l'ANIE, Ayoub Sayeh Lembarak.

Ils s'ajoutent à 216 sites réservés à l'affichage électoral, à travers la wilaya, a-t-il fait savoir.

La délégation de l'ANIE de Touggourt s'emploie aux derniers préparatifs de cette opération, à travers la mobilisation, en coordination avec les différentes instances concernées, des moyens humains et matériels nécessaires au bon déroulement de la campagne électorale, a ajouté le même responsable.

Le fichier électoral de la wilaya de Touggourt recense 167.758 électeurs et électrices, inscrits dans 124 centres électoraux coiffant 508 bureaux de vote, selon les donnés de l'ANIE.

La presse nationale appelée à contribuer à la réussite de la prochaine présidentielle (Organisation)

L'Organisation nationale des journalistes algériens a affirmé, mardi, que la prochaine élection présidentielle prévue le 7 septembre prochain, constituait "une étape cruciale" qui requiert la mobilisation des journalistes en vue de contribuer à la réussite de cette importante échéance.

L'Organisation a précisé dans son communiqué que les participants à la réunion de la commission nationale de l'audiovisuel, en présence de journalistes relevant de différents établissements médiatiques, publics et privés, "se sont accordés à dire que la prochaine élection présidentielle constitue une étape cruciale qui requiert la mobilisation des journalistes pour la réussite de cette importante échéance et partant, renforcer l'édification des institutions de l'Etat".

Ils ont souligné l'importance des programmes de formation dans "la promotion de la performance du journaliste professionnel, ainsi que du respect des règles professionnelles et de la déontologie professionnelle du journalisme durant le processus électoral".

Le président de l'organisation, Slimane Abdouche, a appelé, à cette occasion, à la nécessité de "poursuivre les efforts pour hisser le secteur de la communication au service de la noble mission de la presse et des médias".

Ultimes préparatifs en prévision de la campagne électorale à El Tarf

La délégation de wilaya d'El Tarf de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) peaufine les préparatifs liés à la campagne électorale de la présidentielle du 7 septembre, a indiqué mercredi le coordinateur local de cette instance, Hadi Lakhdar.

La même source a précisé que la délégation de wilaya de l'ANIE a supervisé l'aménagement et la préparation, dans les 24 communes de la wilaya, de 42 salles de rassemblement devant être mises à la disposition des candidats et de leurs représentants en vue de l'animation des meetings de campagne.

M. Hadi a ajouté que l'ANIE a également prévu 445 sites d'affichage, notamment dans les zones et les pôles urbains, en prévision de la campagne électorale qui débutera le 15 août prochain.