Les éléments de la Gendarmerie nationale (GN) de Baraki (Alger) ont découvert un abattoir clandestin de volailles où plus de 10 quintaux de viande de dinde impropre à la consommation humaine ont été saisis, indique, mardi, un communiqué du même corps de sécurité.

"Les éléments de la brigade territoriale de la GN d'El Djoumhouria à Baraki ont reçu des informations selon lesquelles il existe un abattoir clandestin de viandes blanches impropres à la consommation humaine, dont le propriétaire abattait illégalement des dindes et les vendait dans un entrepôt situé dans une ferme voisine", précise la même source.

Ainsi, les éléments de la GN ont effectué une descente dans les lieux qui se trouvaient dans un état insalubre, où les conditions de propreté et d'hygiène sont inexistantes d'autant plus que les saisies opérées étaient destinées au consommateur", note le communiqué, ajoutant que "le propriétaire de l'abattoir ne détient aucun document l'autorisant à exercer cette activité".

L'opération qui a été menée en coordination avec le bureau de contrôle et de répression des fraudes auprès de l'inspection du commerce, a permis "l'arrestation de 3 individus et la saisie de 676 kg de viande de dinde destinés à la vente, de 378 kg de dindes non abattues et 73 millions de centimes" issus des revenus de leur activité illicite.

Après avoir contacté les services vétérinaires compétents, il s'est avéré que la quantité de viande de dinde saisie était impropre à la consommation humaine.

Les individus arrêtés seront déférés devant le procureur de la République près le tribunal d'El Harrach, après accomplissement de toutes les procédures légales, conclut le communiqué.