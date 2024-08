Trois personnes sont décédées et 230 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique mercredi un bilan de la Protection civile.

Par ailleurs, le dispositif de surveillance des plages fait état de la mort de trois personnes par noyade en mer dans les wilayas de Tipaza et Mostaganem.

Durant la même période, 1012 interventions ont été effectuées pour le sauvetage de 755 personnes de noyade, dont 201 prises en charge sur place et 53 autres évacuées dans les structures sanitaires.

D'autre part, les éléments de la Protection civile sont intervenus à Tipaza pour prodiguer des soins de première urgence à quatre personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d'un chauffe-bain à l'intérieur de leur domicile.

Le dispositif de lutte contre les incendies de forêt, maquis et récolte à procédé, durant la même période, à l'extinction de 44 incendies à travers plusieurs wilayas du pays, note la même source, ajoutant que l'intervention des secours de la Protection civile a permis également l'extinction de trois incendies urbains et divers à travers les wilayas de Boumerdes, Tizi Ouzou et Bouira.

Tiaret : un mort et trois blessés dans un accident de la circulation (Protection civile)

Une personne est décédée et trois autres ont été blessées dans un accident de la route survenu, mardi, dans la wilaya de Tiaret, a-t-on appris des services de la Protection civile.

L’accident s’est produit au niveau du chemin de wilaya (CW) N9, entre les communes d’Aïn Kermes et Djebilet Rosfa, à la suite d'une collision entre un camion et une voiture causant la mort d'une personne âgée de 47 ans et des blessures à trois autres, indique la même source. Les éléments de l'unité secondaire de la Protection civile d’Aïn Kermes sont intervenus pour prodiguer les premiers soins aux blessés, âgés entre 19 et 52 ans, avant de les évacuer vers la polyclinique "Chikhaoui Mokhtar" de la même ville.

Le corps de la victime a été transféré vers la morgue de l'hôpital "Ibn Sina" de Frenda. Selon une source médicale, les trois blessés ont quitté la polyclinique après avoir reçu les soins nécessaires. Par ailleurs, les services de sécurité compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cet incident.

Mascara: un mort et trois blessés dans un accident de la circulation (Protection civile)

Une personne est décédée et trois autres ont été blessées à différents niveaux de gravité dans un accident de la route survenu, dans la nuit de lundi à mardi dans la wilaya de Mascara, a-t-on appris des services de la Protection civile.

L'accident s'est produit au niveau de la route nationale RN14, dans son tronçon reliant les communes de Maoussa et Mascara-ville, à la suite d'une collision entre deux voitures ayant provoqué des blessures à divers niveaux de gravité à 4 personnes évacuées toutes au service des urgences médico-chirurgicales de l'Etablissement hospitalier public du chef-lieu de wilaya où l'une des victimes a succombé à ses blessures, a-t-on précisé de même source.

Selon une source proche du même établissement de santé, les trois autres victimes de cet accident de la route demeurent sous soins intensifs au niveau des structures spécialisées.

Par ailleurs, les services de la Gendarmerie nationale territorialement compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes à l'origine de ce drame de la route, signale-t-on.