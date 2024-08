Trois (3) nouveaux transformateurs électriques ont été mis en service à In Amenas et à Debdeb dans la wilaya d'Illizi, dans le cadre des efforts visant l'amélioration de l'alimentation en électricité, a-t-on appris mercredi auprès de la cellule de communication de la direction de distribution de l'électricité et du gaz (Sonelgaz-Distribution).

Cette opération qui s'inscrit au titre de la mise en œuvre du programme d'action de la direction pour l'exercice 2024, prévoit l'installation de trois nouveaux transformateurs électriques au niveau des communes d'In Amenas et Debdeb, ainsi que la réhabilitation de 32 kilomètres linéaires du réseau électrique, en sus de l'équipement des chambres de transformateurs électriques, a déclaré à l'APS la responsable de la cellule de communication à la direction, Zahra Ouada.

Il s'agit également de changement du réseau électrique à haute tension (HT) en un réseau à basse tension (BT) dans les mêmes localités, a ajouté la même source.

Ces mesures visent le renforcement de l'approvisionnement en énergie électrique à travers la wilaya, en vue d'éviter les coupures d'électricité notamment durant la saison estivale, et l'amélioration de la qualité du service au profit des citoyens de cette région du Sud- Est du pays.