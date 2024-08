L'acétaminophène ou paracétamol est l'analgésique le plus couramment utilisé, avec une consommation élevée de comprimés fortement dosés.

La surutilisation et le surdosage du paracétamol est en hausse et ce particulièrement en France, selon les résultats de deux études publiées dans la revue médicale le British Journal of Clinical Pharmacology.

Les chercheurs de l'Université de Pittsburgh et du Centre d'épidémiologie de la Slone University de Boston aux Etats-Unis ont demandé aux patients de tenir des agendas détaillés de leur consommation de paracétamol pendant 7 jours.

Les scientifiques ont découvert que 6,3% des utilisateurs de paracétamol dépassaient la dose quotidienne maximale de 4 grammes (4 000 mg) pour un adulte au moins une journée durant une semaine. La limite de 4 grammes a été obtenue sur 3,7% des jours où les participants ont pris des médicaments à base d'acétaminophène. Les probabilités de prendre plus de 4 grammes de paracétamol en une journée ont augmenté de 24% en saison de grippe. Cette augmentation était principalement attribuable à l'utilisation accrue de médicaments en vente libre pour traiter les symptômes du rhume et de la grippe.

"Il s'agit de la première étude qui analyse des données détaillées de la façon dont les consommateurs ont pris des médicaments contenant du paracétamol", a déclaré le Dr Shiffman. "Les résultats de l'étude suggèrent l'importance d'informer les consommateurs sur l'acétaminophène et de les conseiller sur l'utilisation appropriée et des doses sûres de ces médicaments. "Il est particulièrement important de faire passer ce message pendant la saison du rhume et de la grippe, car les gens peuvent être plus enclins à traiter les symptômes de la maladie avec des produits contenant de l'acétaminophène".

LA CONSOMMATION DU PARACÉTAMOL EN FRANCE

L'utilisation du paracétamol a augmenté en France de 53% entre 2006 et 2015, et les comprimés à 1000 mg de paracétamol (qui ne sont pas disponibles aux États-Unis) étaient les ceux les plus utilisés chez les adultes depuis 2008. Leur consommation a augmenté sur une période de 10 ans de 140%, alors que la celle du comprimé de 500 mg a diminué de 20%. La France se classait respectivement en première et troisième place pour la consommation de paracétamol et d'opioïdes. «La consommation d'analgésiques très répandue que nous avons documentée soulève le problème de la surutilisation et de l'abus, ainsi que de la dépendance aux opioïdes», a déclaré le Dr Cavalié. "Il semble très utile de surveiller avec précision les profils des utilisateurs et les tendances de l'abus et de prendre des mesures préventives appropriées - telles que l'éducation des patients et des professionnels de la santé pour augmenter l'utilisation appropriée des médicaments et la détection précoce des abus".