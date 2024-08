Le latéral gauche de la JS Saoura Merouane Khelif (24 ans), a paraphé un contrat de quatre saisons avec le MC Alger, devenant ainsi la cinquième recrue estivale du "Doyen", a annoncé le championnat d'Algérie de football 2024 lundi dans un communiqué.

Formé à la JSS, Khelif (99 apparitions/ 2 buts) viendra renforcer le couloir gauche de la défense du MCA, et relancer la concurrence avec Hamza Mouali.

Le vieux club de la capitale a assuré auparavant l'arrivée du gardien de but Toufik Moussaoui (ex-Paradou AC), du défenseur ivoirien Serge Anthony Badjo (ex-FC Sol d'Abobo/ Côte d'Ivoire), et des deux milieux de terrain: Zakaria Draoui (ex-WA Casablanca) et l'Ivoirien Kipré Tiagori Emmanuel Junior Zunon (ex-FC Azam/ Tanzanie).

Le MCA est sur les traces du latéral droit Aymen Bougherra (27 ans), de retour au CR Belouizdad après la fin de son prêt pour une saison en provenance du CS Constantine.

Côté départs, le club s'est passé de plusieurs joueurs tels que le maître à jouer Youcef Belaïli, parti rejoindre l'ES Tunis, le défenseur Djamel Benlamri, les milieux de terrain Khalid Dahamni et Ammar El-Orfi, et le gardien de but Oussama Litim.

Le MCA se trouve depuis dix jours à l'étranger pour un stage précompétitif, au cours duquel les "Vert et Rouge" ont déjà disputé deux matchs amicaux

Avant de débuter la défense de leur titre, les "Vert et rouge" entameront la nouvelle saison en disputant le 1er tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique face aux Libériens de Watanga FC.

La manche aller, programmée initialement à Monrovia, a été délocalisée à Alger sur demande du club libérien. La première manche aura lieu le week-end des 16 et 17 août courant, alors que le match retour est prévu une semaine plus tard (23-24 août).