La Confédération africaine de football a annoncé mardi avoir programmé le match AC Léopards - CR Belouizdad le dimanche 18 août courant, à 14h30 (heure locale), au Stade Alphonse Massamba de Brazzaville, pour le compte du premier tour préliminaire "aller" de la Ligue des champions.

Le match retour se jouera une semaine plus tard à Alger, et en cas de qualification, le Chabab affrontera le vainqueur de la double confrontation entre le Coton Bénin et l'AS Douanes du Burkina Faso.

Le vice-champion d'Algérie se trouve actuellement en Turquie, où il effectue un stage de préparation entre les villes de Kartepe et Istanbul. Outre les séances d'entraînement habituelles, il a déjà disputé trois matchs amicaux, contre des équipes d'Asie et du Moyen-Orient. Le CRB clôturera ce stage à l'étranger par un quatrième et dernier match amical, prévu le jeudi 8 août, contre la formation d'Al-Khaldiya SC, sociétaire de la première division du Bahreïn.

De son côté, le deuxième représentant algérien en Ligue des champions, le MC Alger, sera opposé au FC Watanga du Libéria, lors de ce premier tour préliminaire, et jouera les deux manches de ce tour au stade Nelson Mandela de Baraki, sur demande du club libérien.

En Coupe de la Confédération africaine, l'USMA a été exemptée du premier tour préliminaire. Elle débutera directement au deuxième tour préliminaire, contre le vainqueur de la double confrontation entre le FC Jamus du Soudan du Sud et le Stade Tunisien.

De son côté, le CS Constantine, deuxième représentant algérien en Coupe de la Confédération jouera le premier tour préliminaire contre le représentant rwandais de Police FC le 17 août au stade Chahid-Hamlaoui. La manche retour est prévue entre le 23 et le 25 août.