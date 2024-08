Le cycliste algérien Yacine Chalel, pour son retour à la compétition après une courte période de repos, a décroché une honorable cinquième place à Rumbeke (Belgique), une course sur route, disputée lundi, sur une distance de 108 kilomètres.

Une compétition qui s'inscrit dans le programme préparatoire de l'international algérien en prévision de la fin de l'année 2024, pendant laquelle il disputera plusieurs compétitions sur piste, avec l'objectif d'engranger des points dans la perspective d'une qualification aux prochains Mondiaux de la spécialité.

"Je vais continuer à courir sur route, pour garder le rythme, avant de revenir sur la piste d'ici mi-août, dans l'optique des Championnats du monde, au minimum sur l'Elimination", a détaillé Chalel sur ses réseaux sociaux.

La dernière compétition officielle pour le coureur algérien remonte à la mi-juillet dernier, lorsqu'il avait pris part aux Six Jours de Pordenone : une compétition sur piste, disputée du 15 au 20 juillet dans l'extrême Nord-Est de l'Italie.

Chalel y avait disputé plusieurs courses, notamment le Scratch et l'Omnium, toujours en quête de points dans l'optique des prochains championnats du monde de la spécialité.