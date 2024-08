Le Mozambique a lancé lundi une campagne de vaccination contre le paludisme dans la province du Zambèze dans le cadre des efforts pour éliminer ce qui est l'une des premières causes d'hospitalisation et de mortalité dans ce pays.

"Ce vaccin est administré par voie intramusculaire et cible les enfants de 6 à 11 mois", a précisé lundi le ministre de la Santé, Armindo Tiago, à l'occasion de la cérémonie de lancement de cette campagne à Quelimane, capitale de la province du Zambèze dans le centre du pays.

Les enfants entamant leur vaccination recevront leur deuxième et troisième dose avec quatre semaines d'intervalle, tandis que les quatrièmes et dernières doses seront administrées six mois plus tard, selon M. Tiago.

L'Etat a investi 211 millions de méticais (environ 3,3 millions de dollars) pour l'acquisition et la distribution de ce vaccin, et le pays compte 800.000 doses de vaccin disponibles, qui seront administrées dans toutes les unités sanitaires de la province du Zambèze, a indiqué le ministre.