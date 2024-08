Les autorités libanaises ont reçu lundi une cargaison de 32 tonnes de fournitures médicales et de médicaments destinés à soigner les blessés des attaques répétitives de l'armée d'occupation sioniste, fournie par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

"Une cargaison de 32 tonnes d'aide médicale fournie par l'Organisation mondiale de la Santé est arrivée sur la piste de fret de Middle East Airlines à l'aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth", selon un communiqué du ministère libanais de la Santé, relayé par des médias.

Dans une déclaration en marge de la cérémonie de réception de cette cargaison, le ministre libanais de la Santé, Firas Al-Abyad, a indiqué qu'en tant que secteur de la santé, "nous ne pouvons qu'être aussi préparés que possible en cas d'urgence".

Il a ajouté : " A la lumière des attaques de l'entité sioniste en cours contre le sud du Liban et d’autres zones du Grand Beyrouth et d’autres régions, nous avons décidé de renforcer l’état de préparation de tous les hôpitaux et du secteur de la santé au Liban".

Les raids sionistes sur les villes du Liban, celles du sud notamment, ont fait des centaines de martyrs depuis le 7 octobre 2023, date marquant le début de l'agression génocidaire en cours contre Ghaza, selon les autorités libanaises.