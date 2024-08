Quatre expositions-vente de fournitures scolaires seront organisées dans la wilaya de Constantine en prévision de la rentrée des classes 2024-2025, a indiqué, lundi, le directeur du commerce et de la promotion des exportations, Sid-Ali Merdas.

Le même responsable a précisé que ces expositions, prévues "dans les prochaines semaines", se tiendront dans quatre "zones principales de la wilaya", en l’occurrence les communes de Constantine, d’Ain Smara, Zighoud-Youcef, ainsi que dans la circonscription administrative d’Ali-Mendjeli et ce, en raison du fait qu’il s’agit de zones à forte concentration d’habitants et dont la position géographique permet la couverture de plusieurs régions voisines.

M. Merdas a également souligné que la porte était "ouverte à tous les opérateurs économiques souhaitant exposer leurs produits dans le cadre de ces expositions", avant d’ajouter qu’un formulaire spécial était prévu à cet effet.

Le directeur du commerce et de la promotion des exportations a fait savoir, dans ce contexte, qu’en plus des fournitures scolaires, divers autres produits liés à la rentrée des classes, à l’exemple des tabliers, des cartables et des manuels scolaires, seront également proposés à la vente afin de répondre aux besoins des écoliers.