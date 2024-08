La banque centrale d'Australie a maintenu mardi son taux directeur à 4,35%, son plus haut niveau depuis près de 12 ans, et averti qu'une baisse n'était "pas à l'agenda" alors qu'elle lutte contre une inflation élevée.

La Reserve Bank of Australia (RBA) a même envisagé de relever son taux, a précisé sa gouverneure Michele Bullock. "Une baisse de taux n'est pas à l'agenda à court terme, étant donné ce que nous savons", a déclaré Mme Bullock lors d'une conférence de presse, en affirmant que des prix élevés pourraient obliger la banque à maintenir des taux "plus haut plus longtemps".

"Je sais que ce n'est pas ce que les gens veulent entendre", a-t-elle dit. La hausse des prix à la consommation a légèrement ralenti en glissement annuel à 3,8% en juin en Australie, mais reste au-dessus de la cible de la RBA de 2 à 3%.

Le ministre des Finances australien, Jim Chalmers, a salué la décision de la banque centrale, en notant que les Australiens étaient déjà dans une situation difficile.

La croissance du PIB australien avait ralenti à 0,1 % au premier trimestre par rapport au précédent, contre une hausse de 0,3% au quatrième trimestre 2023, en données corrigées des variations saisonnières.

Sur un an, la croissance s'était inscrite à 1,1%.