La Banque d’Algérie a annoncé, lundi dans un communiqué, avoir tenu une rencontre de concertation avec les acteurs économiques et financiers nationaux, permettant de recueillir les différents avis et d'examiner les aspects opérationnels liés à la mise à jour des textes en matière d’exportation.

"Une rencontre de concertation entre les responsables de la Banque d’Algérie et les représentants du Conseil du Renouveau Economique Algérien (CREA), l’Association Nationale des Exportateurs Algériens (ANEXAL), la Compagnie Algérienne de Garantie de Exportations (CAGEX), des experts, ainsi que le représentant de l’Association des Banques et Etablissements Financiers (ABEF) s’est tenue aujourd’hui, pour recenser et prendre en considération les avis des acteurs directement concernés en matière d’exportation", a fait savoir la même source.

Cette réunion s’inscrit "dans une démarche globale d’organisation de séries de rencontres thématiques avec pour objectif notamment, d’asseoir l’aspect opérationnel dans la mise à niveau des textes d’application, au regard des nouvelles dispositions de la Loi Monétaire et Bancaire", souligne le document.