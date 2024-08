Une production prévisionnelle de plus de 4,6 millions qx de raisins de table, toutes variétés confondues, est attendue à Boumerdes durant la présente saison agricole, a-t-on appris mardi auprès de la direction de wilaya des services agricoles (DSA).

"Une amélioration de la production de raisin est attendue cette année comparativement à la campagne précédente, siège d'une récolte d'un peu plus de trois (3) millions de quintaux, avec un rendement estimé entre 250 et 260 qx/ ha", a indiqué à l'APS la cheffe du service Organisation de la production et appui technique (OPAT) à la DSA, Yamina Boussoussa.

La responsable a assuré que les premiers indices de récolte réalisés à ce jour, sont "très encourageants et augurent d'une production abondante de raisin".

Rappelant que la wilaya de Boumerdes est leader dans cette filière et couvre ces dernières années environ 53 % des besoins nationaux en raisin, elle a relevé que l'amélioration du rendement, estimé actuellement entre 260 et 270 qx/ha, s'est répercutée positivement sur la production de ce fruit.

Pour Mme Boussoussa, l'amélioration de la production est notamment due à une extension de 900 ha de la superficie productive, portée ainsi à plus de 20.000 ha, outre les conditions climatiques propices ayant empêché la prolifération des insectes et des maladies nuisibles ainsi qu'à l'usage rationnel des engrais et des pesticides.

Depuis l'entame des vendanges en juillet dernier, la wilaya a engrangé plus de 440.000 qx de raisin de la variété Cardinal, 4.000 qx de Dattier et 1.000 qx entre Muscat, Victoria et Red Globe. Le reste des variétés, au nombre de 11, seront récoltées progressivement tout au long de la campagne qui se poursuivra jusqu'à fin octobre prochain, selon les explications de la même responsable.