L'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel (ANPDP) reçoit, mardi, des cadres de la Caisse de garantie des marchés publics (CGMP) au titre de ses actions de sensibilisation, d'accompagnement et de formation, indique un communiqué de l'autorité.

"Au titre de ses actions de sensibilisation, d'accompagnement et de formation, l'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel reçoit, mardi 6 août 2024, des cadres de la Caisse de garantie des marchés publics", précise le communiqué.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de "la prise en charge des préoccupations des organismes publics et privés chargés du traitement des données à caractère personnel pour veiller à leur conformité aux dispositions de la loi 18-07 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel et protéger, ainsi, les droits fondamentaux des citoyennes et des citoyens, mais aussi afin d'accélérer la cadence de dépôt des déclarations et des demandes d'autorisation via le portail numérique dédié", selon la même source.