Le nouveau pôle urbain "Ahmed Zabana" de la commune de Misserghine (Oran) a été renforcé par l'ouverture d'une annexe administrative pour fournir différents services à la population, notamment ceux de l'état civil, a-t-on appris mardi du président de l'APC, Mohamed Belkacem Abdelouahab.

Cette nouvelle structure, ouverte hier lundi, après l'aménagement et l'équipement des locaux, relevant de l'agence AADL, avec le recrutement d'administrateurs, sous la supervision d'élus, fournira des services d'état civil, au début, avant son extension aux différents services administratifs, dont la délivrance de documents pour véhicules et autres.

Selon la même source, il est prévu le lancement, prochainement, de la réalisation d'une deuxième annexe administrative au niveau du même centre urbain "Ahmed Zabana", qui accueille actuellement environ 40.000 habitants, sachant que leur nombre devra augmenter au cours de la prochaine étape, avec la livraison d'un ensemble de projets d'habitat de différents types, qui sont actuellement en cours de réalisation sur le site.

Un certain nombre d'habitants ont exprimé, dans des déclarations à l'APS, leur satisfaction quant à l'ouverture de la nouvelle annexe administrative, qui leur évitera de se déplacer vers le siège du Centre de la commune de Misserghine ou au siège administratif des quartiers et communes dans lesquels ils résidaient avant de déménager vers leurs nouveaux logements au niveau de ce pôle urbain.

Par ailleurs, le pôle urbain "Ahmed Zabana" a bénéficié, ces derniers mois, selon le P/APC Belkacem Abdelouahab, de la réalisation et de l'ouverture de plusieurs services et structures de loisirs et de commerce, dont une polyclinique, un bureau de poste, une annexe commerciale de l'entreprises Algérie Télécom, un poste avancé de la Protection civile, outre 3 stades et un marché de proximité, entre autres.

Ce pôle urbain a enregistré également la réalisation, en l'espace de trois ans, de 15 établissements scolaires entrés en exploitation, dont 12 écoles primaires, deux utilisés comme annexes au cycle moyen à titre provisoire, deux autres CEM et un lycée, ainsi que des structures éducatives en cours de réalisation, qui seront réceptionnées progressivement lors de la prochaine année scolaire