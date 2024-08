Plus de 5.500 places pédagogiques ont été consacrées par l'Université des Sciences et de la Technologie "Mohamed Boudiaf" d'Oran (USTO-MB) aux nouveaux bacheliers et 3 nouvelles filières ouvertes au titre de l'année universitaire (2024-2025), a-t-on appris de cet établissement de l'enseignement supérieur.

A ce titre, plus de 5.500 places ont été consacrées pour les nouveaux bacheliers dans 21 choix proposés par l'USTO-MB, qui assure la formation dans 06 domaines, 06 filières nationales et 9 régionales.

A ce propos, 3.530 places ont été consacrées pour le domaine des Sciences et Technologies (ST), 400 places pour les Sciences de la Matière (SM), 500 places pour les Sciences de la Nature et de la Vie (SNV), 420 places pour les Mathématiques et Informatique (MI), 150 places pour les Science et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) et 500 places pour le domaine de l'Architecture, l'Urbanisme et les Métiers de la Ville (AUMV).

Pour l'année 2024-2025, trois nouvelles filières ont été ouvertes dans le cycle Licence, en l'occurrence en Urbanisme, Licence en automatique : système Automobile, et Licence professionnalisante en Génie industriel : Métier industriel et Fabrication Mécanique, des filières en adéquation avec les besoins de l'économie nationale.

Pour l'année universitaire en cours, le nombre de diplômés a atteint 5.157 dont 2.954 en Licence, 2.203 en Master et 68 en doctorat, a-t-on ajouté de même source.

L'USTO-MB comprend 07 Facultés, 02 Instituts, 39 laboratoires de recherche et assure des formations dans 06 domaines, 06 filières nationales et 9 régionales pour un total de 18.998 étudiants (12.081 en licence, 5.048 en master et 1.868 en ingéniorat).