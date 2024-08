Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a présidé, lundi à Chlef, les travaux de la rencontre nationale sur "le rôle des zaouïas dans la lutte contre le colonialisme et la préservation des constantes nationales", lors de laquelle il a affirmé que les zaouïas se voulaient "source de l'éducation intellectuelle et spirituelle de la société".

Lors de cette rencontre à laquelle ont assisté le Conseiller auprès du président de la République, chargé des affaires religieuses, des zaouïas et des écoles coraniques, Mohamed Hassouni et le wali de Chlef, Brahim Ghemired, le ministre a salué le rôle des zaouïas dans la préservation des constantes de la nation, en tant que "source de l'éducation intellectuelle et spirituelle de la société".

M. Belmehdi a évoqué "les contributions des zaouïas en Algérie durant les résistances populaires et leur rôle dans la sensibilisation à la résistance contre le colonialisme et les tentatives visant l'effacement de l'identité nationale".

Les zaouïas, à l'instar des mosquées et des écoles coraniques, constituaient "la forteresse qui protège le pays et assure la paix spirituelle à tous", a ajouté le ministre, ce qui s'inscrit en droite ligne avec "le plan d'action du Gouvernement et les engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

La rencontre qui se déroule pendant deux jours, a vu la participation de plusieurs enseignants et chercheurs universitaires, des imams et des représentants de zaouïas de différentes wilayas du pays.

Lors de sa visite, le ministre avait inauguré la mosquée "Mouad Ibn Jabal" dans la ville de Chlef, ainsi que la mosquée "cheick Mohamed Bey Belalem".