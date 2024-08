23 espaces réservés à la campagne électorale à Tamanrasset

Vingt-trois (23) espaces publics ont été retenus dans la wilaya de Tamanrasset en prévision du lancement, à la mi-août courant, de la campagne électorale de la présidentielle du 7 septembre, a-t-on appris mardi de la délégation locale de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

Ces espaces ont été dotés d'équipements et moyens nécessaires pour accueillir les rencontres de proximité et les meetings de campagne, et ce à travers les cinq communes de la wilaya, a affirmé à l'APS le coordinateur de wilaya de l'ANIE, Lakhdar Badi.

Le même responsable a fait état de l'achèvement des procédures liées à l'opération de désignation équitable de ces espaces entre les trois candidats en lice pour la prochaine élection présidentielle. Une opération effectuée en présence des représentants légaux des candidats.

Dans le cadre des préparatifs pour cette campagne électorale, il a été procédé aussi à la désignation de 63 sites d'affichages à travers la wilaya.

La wilaya de Tamanrasset recense un corps électoral de 108.099 inscrits au niveau des communes de la wilaya, répartis sur 39 centres électoraux coiffant 236 bureaux de vote, dont 29 itinérants, selon les données fournies par la délégation locale de l'ANIE.

Mascara: vif intérêt des citoyens pour la campagne de sensibilisation sur l’importance de la participation à la prochaine élection présidentielle

La campagne de sensibilisation nationale organisée par l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) sur l'importance de la participation à la prochaine élection présidentielle, lancée lundi dans la wilaya de Mascara, a enregistré un engouement de la part des citoyens, a-t-on constaté.

Cette initiative, lancée de la gare principale des voyageurs de la ville de Mascara, a suscité un vif intérêt de la part des citoyens et des transporteurs privés, notamment lors des rencontres de proximité traitant de l'importance de la participation à l'élection présidentielle du 7 septembre.

Ces rencontres de proximité de sensibilisation ont attiré les jeunes, qui ont exprimé à travers leurs discussions avec les responsables de l'UGCAA leur disposition à réussir cette prochaine échéance électorale en se rendant en masse aux urnes.

Le Secrétaire général de l'Union générale des commerçants et artisans algériens, Issam Bedrissi, a souligné dans une déclaration à l'APS, en marge du lancement de cette campagne de sensibilisation, dont la première étape a été la gare des voyageurs du chef-lieu de wilaya, l'intérêt des citoyens, notamment les transporteurs privés et les taxieurs, pour cette opération.

Il a souligné que cette campagne ciblera, trois jours durant, les lieux publics de la ville de Mascara et se poursuivra jusqu'au début du mois de septembre prochain pour toucher différentes wilayas du pays.

Il a ajouté que le programme de cette manifestation de sensibilisation porte sur des rencontres de proximité de sensibilisation dans les lieux publics, l'animation de conférences sur l'importance de la participation à la prochaine élection présidentielle, qui cibleront principalement les commerçants, les opérateurs économiques et les artisans.

158 salles et lieux de rassemblement pour la campagne électorale

La wilaya de Batna a prévu 158 salles et autres espaces de rassemblement en vue de l'organisation des meetings devant être tenus dans le cadre de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 7 septembre prochain, a-t-on appris mardi auprès de la délégation de wilaya de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

Le coordinateur de wilaya de cette instance, Amar Kerarcha, a précisé que les salles et espaces publics en question sont répartis sur les 61 communes de la wilaya de Batna "en fonction de la densité de la population de chaque zone", de façon à permettre aux candidats et à leurs représentants de tenir leurs meetings dans les meilleures conditions.

M. Kerarcha a ajouté, dans le même contexte, que 540 sites d'affichage ont été désignés à travers le territoire de la wilaya et mis à la disposition des candidats en vue de la campagne qui débutera le 15 août prochain.

Le même responsable a souligné que toutes les communes ont été informées par écrit des sites désignés pour l'affichage ainsi que des salles où se dérouleront les rassemblements populaires, spécifiant que ces lieux devront être fins prêts pour la campagne électorale.

Six salles désignées pour les meetings de campagne à Ouargla (ANIE)

Six salles publiques ont été désignées dans la wilaya d'Ouargla en prévision du lancement, la mi-août en cours, de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 7 septembre, a-t-on appris mardi auprès de la délégation locale de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

Quatre de ces salles ont été retenues au chef lieu de wilaya, les deux autres dans les communes de Hassi-Messaoud et Sidi Khouiled, pour abriter les meetings populaires qui seront animés au profit des trois candidats en lice à cette élection, a indiqué le coordinateur de wilaya de l'ANIE, Ali Chemsa.

Les services de l'ANIE ont procédé également à la désignation des sites d'affichage électoral à travers les huit communes de la wilaya, a-t-il ajouté en soulignant que les moyens humains et matériels nécessaires ont été réunis pour assurer le bon déroulement des diverses activités liées à la campagne électorale.

Le fichier électoral de la wilaya d'Ouargla recense un corps de 205.886 électeurs, répartis sur 85 centres électoraux avec 493 bureaux de vote, dont six (6) itinérants dans la daïra frontalière d'El-Borma.

59 espaces affectés aux meetings de la campagne électorale à Blida (ANIE)

Cinquante-neuf (59) salles et espaces publics ont été retenus à Blida pour abriter les meetings de la campagne électorale pour la Présidentielle du 7 septembre, a-t-on appris mardi auprès de la délégation de wilaya de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

Ces salles et espaces publics sont notamment des maisons de jeunes, des centres culturels, des salles de conférences et des salles omnisports réparties sur la totalité des communes de la wilaya, a indiqué à l'APS le coordinateur de wilaya de l'ANIE, Medjrab El Douadi.

La commission chargée des préparatifs de la campagne électorale a effectué des sorties d'inspection à ces espaces avant leur désignation pour accueillir les meetings, comme elle a inspecté les 522 sites d'affichage destinés aux candidats, disséminés principalement à travers les zones et pôles urbains, selon la même source.

Par ailleurs, 274 centres de vote et 1.859 bureaux de vote sont destinés à recevoir les votants le jour du scrutin, avec un encadrement assuré par 14.383 personnes, a ajouté le délégué de l'ANIE.

Plus d'une centaine d'espaces réservés à la campagne à Ain Defla (ANIE)

Plus d'une centaine d'espaces publics sont réservés par la wilaya d'Ain Defla pour abriter les meetings devant se tenir durant la campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre, a-t-on appris mardi auprès de la délégation de wilaya de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

Les services de la wilaya ont affecté près de 112 espaces entre salles et places publiques à travers l'ensemble des communes où vont se tenir, à partir du 15 août, les meetings électoraux des candidats à l'élection présidentielle prochaine, a indiqué à l'APS, le délégué de wilaya de l'ANIE, Brahim Chaouche.

Le délégué de wilaya a ajouté que les sites d'affichages seront aménagés par les services des communes avant le lancement de la campagne électorale, soulignant que l'Autorité a "bien mené" la campagne de sensibilisation au profit des citoyens sur la nécessité d'accomplir le devoir de voter.

Pour assurer le bon déroulement de l'élection présidentielle, l'ANIE a engagé pas moins de 26.000 encadreurs, a ajouté M. Chaouche, indiquant qu'un quota de 10% des encadreurs fait partie des personnes nouvellement inscrites sur le fichier électoral.

Le corps électoral de la wilaya s'élève à 488.474 électeurs au terme de la dernière révision des listes électorales qui seront répartis sur 1.309 bureaux de vote au niveau de 315 centres électoraux, a-t-il fait savoir.

M. Chaouche a tenu à assurer également que les préparatifs pour la campagne électorale à Ain Defla "se déroulent bien" et que "tout se fait en coordination avec les services de la wilaya".

Toutes les dispositions prises à Guelma pour une campagne électorale réussie (délégué)

Toutes les dispositions ont été prises à Guelma pour le déroulement de la campagne électorale de la présidentielle du 7 septembre dans les meilleures conditions, a-t-on appris mardi auprès de la délégation de wilaya de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

Le délégué local de l'ANIE, M. Aïssa Medour, a précisé à cet effet que 53 sites ont été désignés à travers les 34 communes de la wilaya pour la tenue des meetings au cours de la campagne électorale de la présidentielle du 7 septembre.

Ces espaces incluent des salles des établissements culturels, sportifs et de jeunes ainsi que des stades et des places publiques, a précisé la même source.

Des dispositions relatives à la mise en place des conditions d'organisation et de sécurité adéquates ont été prises au niveau des espaces affectés à cet effet durant toute la durée de la campagne électorale pour permettre aux candidats et à leurs représentants de présenter leurs programmes aux électeurs.

Il a été également procédé à la désignation de 265 sites d'affichage à travers toutes les communes dont 21 sites au chef-lieu de wilaya à exploiter par les candidats et leurs représentants pour placarder leurs affiches durant la campagne électorale qui débutera le 15 août courant, a indiqué M. Medour.

Mascara: plus de 70 salles réquisitionnées pour la campagne électorale

Plus de 70 salles ont été réquisitionnées, dans la wilaya de Mascara, pour abriter les meetings dans le cadre de la campagne électorale de l'élection présidentielle du 7 septembre, a-t-on appris, mardi, de la délégation locale de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

La même source a précisé que la délégation de la wilaya de Mascara de l'ANIE a pris toutes les dispositions inhérentes à la campagne électorale de l'élection présidentielle, ayant donné lieu à la réquisition et l'aménagement de 76 salles, réparties à travers les 47 communes de la wilaya, devant abriter les meetings qu'animeront les candidats ou leurs représentants.

Par ailleurs, la même instance a désigné 718 espaces dédiés à accueillir les affiches électorales des candidats, lors de la campagne, dont le lancement officiel est prévu le 15 août.

D'autre part, en prévision da la présidentielle prochaine, la délégation de cette wilaya de l'Ouest de l'ANIE a prévu 1.553 bureaux de vote, répartis à travers 325 centres dont la supervision sera assurée par 12.400 encadreurs.