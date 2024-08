Le premier tronçon de la nouvelle voie reliant le Port d’Oran à l’autoroute Est-ouest, s’étendant sur une distance de plus de 8 km, devra entrer en service dans les prochains jours, a-t-on appris, lundi, du wali d’Oran, Saïd Sayoud.

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite d’inspection au projet, M. Sayoud a indiqué que le premier tronçon de cette voie, dont les travaux ont été achevés à 100% entrera en service dans les prochains jours.

Il a ajouté que cet axe devra conférer une esthétique à la façade maritime et la ville d’Oran, ainsi qu'une valeur ajoutée et une dynamique pour la capitale de l’Ouest du pays, en plus d’opérer une fluidité du trafic des poids lourds fréquentant le Port d’Oran, estimés à 1.600 camions par jour.

Le wali a ajouté que, le long du tracé, de vastes opérations de boisement seront réalisées, en plus de la réalisation de structures sportives, des terrains de proximité et un port de plaisance, dans le cadre d'investissements privés, des cafétérias et des restaurants, ainsi que des installations touristiques.

Pour sa part, le Directeur régional de l’Algérienne des autoroutes, Ahmed Rouini, a souligné dans une déclaration à l’APS qu'environ six opérations expérimentales réussies ont été réalisées au niveau des deux tunnels de cette route.

Ce projet, réalisé aux dernières techniques et pris en charge par un groupe algéro-turc "Makyol" porte sur la réalisation de cinq ouvrages d’art, dont un tunnel de deux accès sur une longueur de 930 mètres, un autre de 1.580 m et un pont de 680 mètres, avec la réhabilitation du chemin "Djoualek".

Par ailleurs, le wali d’Oran a annoncé l’achèvement de l’étude portant projet de dédoublement de la route nationale RN 4 jusqu’à la zone industrielle de Tafraoui, ajoutant que les travaux seront lancés après l’inscription du projet et l'achèvement des procédures administratives, alors que les travaux de réalisation d’une trémie au rond-point de Haï "pépinière" de la commune de Bir El Djir démarreront au mois de septembre prochain, sachant que l’entreprise chargée des travaux a été désignée.