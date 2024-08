Les travaux de réalisation du dédoublement de voie sur la RN-3 traversant le territoire de la wilaya d’El-Meghaïer avancent à un rythme soutenu, ont indiqué lundi les services de la direction locale des Travaux publics (DTP).

Les travaux concernent une tranche de 10 km reliant les communes d’Oum-Tiour et El-Meghaïer, une autre similaire entre le chef lieu de la wilaya à la commune de Sidi-Khelil, en plus d’une tranche de 13 km reliant Sidi-Khelil et Tendla, a détaillé le DTP, Ghazi Zebaïer.

D’un grand impact sur les wilayas d’El-Oued, Touggourt, El-Meghaïer et Biskra, cet axe routier aura des retombées positives sur le développement socio-économique de ces régions, en plus d’assurer la fluidité de la circulation routière, a estimé le même responsable.

Cet axe routier permettra, en outre, de booster les mouvements marchands, le transport des produits agricoles et l’intensification des échanges commerciaux inter-wilayas, en plus de la promotion des projets d’investissement agricole, touristique et industriel.

Lors de l’inspection des chantiers de ce projet, le wali d’El-Meghaïer, Lâaredj Nehila, a instruit les responsables concernés afin de renforcer les chantiers en moyens pour accélérer la cadence des travaux et livrer le projet dans les délais contractuels.

Le chef de l’exécutif a fait part, à cette occasion, de la mise en place d’une cellule de wilaya chargée du suivi régulier des divers projets en cours de réalisation à travers la wilaya.