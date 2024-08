Une opération d’entretien et de modernisation de la RN-118 sur un tronçon de 20 km reliant la wilaya de Timimoun et la commune de Lebnoud (El-Bayadh) sera lancée prochainement, a-t-on appris lundi de la direction locale des travaux publics (DTP).

Devant débuter du point kilométrique PK-150 sur le territoire de la commune de Tinerkouk (Timimoun), l’opération a été confiée à deux entreprises, en tranches de 10 km chacune, pour livrer le projet dans de brefs délais, dans le respect des normes en vigueur pour ce type de réalisations, a indiqué le DTP, Ahmed Rahmani.

Constituant le plus proche axe routier reliant la wilaya de Timimoun au Nord du pays, cette route, traversant le grand Erg Occidental sur une distance de 80 km, connait un dense mouvement de véhicules, notamment les poids lourds et les bus de transports de voyageurs, contraignant à des actions de maintenance et de désensablement périodiques, en vue d’assurer une fluidité de la circulation.

"Inscrit dans le cadre du programme de modernisation et de réhabilitation des routes nationales, le projet concerne l’entretien d’un axe névralgique pour le développement socioéconomique de la région à travers l’amélioration de l’état de sa chaussée et l’élimination des points noirs" à l’origine d’accidents de circulation.