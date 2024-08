La liste des spécialités offertes par le centre universitaire Abdelhafid Boussouf de Mila s’est renforcée au titre de l’année universitaire 2024-2025 par 11 nouvelles spécialités en licence et master, apprend-on lundi du directeur du centre, Amirouche Bouchelaghem.

Dans le domaine des sciences de la nature et de la vie, ces nouvelles filières sont la biotechnologie, pathologie moléculaire, agronomie, la production végétale, agriculture et environnement, biodiversité et sécurité alimentaire, biodiversité et environnement, qualité et sécurité alimentaire, a précisé le même responsable.

Deux autres spécialités de droit des affaires et de droit foncier ont été ouverts dans le domaine du droit et des sciences politiques, tandis que le domaine des sciences économiques et de gestion et des sciences expérimentales s’est renforcé de la spécialité de finances et commerce international et celui des mathématiques par la spécialité de modélisation mathématique et techniques de décision, selon la même source.

Le nombre total des spécialités proposées par le centre universitaire de Mila dans les divers domaines augmente ainsi à 65, a relevé son directeur qui a assuré que les efforts demeurent poursuivis pour actualiser en permanence la carte des formations offertes par cette institution d’enseignement supérieur et répondre aux exigences de son environnement socioéconomique.