La 5e édition du Festival de l'environnement et de la culture s'ouvrira jeudi au village Arvi, dans la commune d'Iflissen au nord de Tizi-Ouzou, ont annoncé lundi les organisateurs de cette manifestation environnementale et culturelle.

La nouvelle édition du Festival qui s'étalera sur deux journées, s'ouvrira par une parade écologique et une opération de plantation d'arbres dans le massif environnant du village. Au programme du Festival également, plusieurs conférences sur la question environnementale, dont la préservation de la nature et l'industrie de recyclage ainsi que d'autres activités sportives et interactives.

Des spectacles artistiques et des activités pour enfants sont aussi prévus lors de cette manifestation qui sera clôturée par un gala artistique auquel prendront part une pléiade d'artistes.