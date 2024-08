Un espace mettant en exergue l'histoire de l'Armée de libération nationale (ALN) a été ouvert, dimanche au musée du Moudjahid de la wilaya de Mascara, et ce à l'occasion de la célébration de la journée nationale de l'Armée nationale populaire (ANP), coïncidant avec le 4 août de chaque année.

Cet espace, initié par la direction des Moudjahidine et Ayants-droits, en collaboration avec le musée, comporte des expositions de photos, livres, publications et documents historiques mettant en lumière l'histoire de la création de l'Armée de libération nationale, qui a déclenché la glorieuse guerre de libération et faire connaitre les bataillons de la wilaya V historique.

Un stand a également été réservé à l'histoire de la remise du flambeau de l'Armée de libération nationale (ALN) à l'Armée nationale populaire (ANP), après l'indépendance, afin de poursuivre la mission de défense du pays.

Plusieurs activités seront tenues, durant une semaine dans cet espace, dont des interventions sur l'histoire de l'ALN et les batailles menées contre les forces coloniales françaises dans la région, la projection de documentaires sur les biographies de certains dirigeants de l'ALN de la wilaya V historique, selon les organisateurs.

Cette initiative intervient dans le cadre du programme annuel élaboré par la direction des Moudjahidine et Ayants-droits, en collaboration avec le musée du Moudjahid de Mascara, visant à préserver la mémoire nationale, intensifier les activités qui s'intéressent à l'histoire révolutionnaire de l'Algérie, en plus de faire connaitre à la génération actuelle les sacrifices, les combats des Martyrs et des Moudjahidine luttant pour l'indépendance du pays, a-t-on ajouté.