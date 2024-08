L'ASO Chlef lance, ce dimanche, ses préparatifs d'intersaison avec un effectif ayant connu plusieurs départs, tout en enregistrant l'arrivée de quatre nouveaux joueurs, a annoncé la direction de ce club de Ligue 1 de football, qui a procédé également à la promotion de pas moins de six joueurs de son équipe des moins de 21 ans.

Les nouvelles recrues évoluaient toutes, la saison passée, en Ligue deux, à savoir le gardien de but Abderrahmane Medjadel (ex-MSP Batna), les deux milieux de terrain, Imad Eddine Larbi et Belkacem Bourourga (ex-SKAF Miliana) et Moussa Boukhena (ex-ES Mostaganem).

Quant aux joueurs promus en équipe fanion, ils ont pour noms : Mohamed Medjadji (gardien de but), les défenseurs Mohamed Badani et Houssem Kallouche, les milieux de terrain Lyes Abboub et Rayane Choukri, ainsi que l'attaquant Anis Benchouia, précise la même source.

Par ailleurs, les ''Lions du Cheliff'' entament un regroupement d'une dizaine de jours dans la ville de Chlef, et ce, sous la conduite du revenant entraineur et ancien capitaine de l'équipe, Samir Zaoui, qui a remplacé Cherif Hadjar devenu coach du nouveau promu, l'ES Mostaganem. Ce premier regroupement s'étalera jusqu'au 12 août, avant de rallier la Tunisie, après deux jours de repos, pour un regroupement d'une douzaine de jours, afin de peaufiner la préparation qui sera poursuivie à Chlef jusqu'à l'entrée en lice de l'équipe en championnat, dont la première journée est prévue pour le week-end du 13 et 14 septembre prochain, souligne-t-on de même sources.

En proie à des problèmes financiers, la direction de l'ASO, qui enregistre le retour d'Abdelkrim Medouar à la tête du conseil d'administration après quelques années passées à la présidence de la Ligue du football professionnel (LFP), n'a pas réussi à conserver certains de ses cadres, dont le dernier en date, le capitaine d'équipe, Chemseddine Nessakh, qui a rejoint le NA Hussein Dey, pensionnaire de la Ligue 2. Et vu que l'effectif actuel compte 23 joueurs, y compris les joueurs promus en équipe fanion, les responsables de l'ASO comptent encore recruter, selon la même source, qui a assuré ne libérer aucun joueur encore lié au club, en particulier les deux éléments étrangers, le Togolais Agbagno Evra, deuxième meilleur buteur du championnat la saison passée, et le milieu de terrain, le Botswanais Mohutsiwa, Edwin.