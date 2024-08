Le CR Belouizdad, sociétaire de la Ligue 1 algérienne de football, qui se trouve en stage bloqué depuis dix jours dans la ville turque de Kartepe, a transféré ses quartiers à Istanbul lundi, pour y effectuer la dernière partie de son stage d'intersaison.

Outre les séances d'entraînement habituelles, les camarades de Chouaïb Keddad disputeront un dernier match amical, le jeudi 8 août, contre la formation d'Al-Khaldiya SC, sociétaire de la Première Division du Bahreïn.

Le Chabab, vice-champion d'Algérie en titre et détenteur de la Coupe d'Algérie a conclu son premier stage à Kartepe par une joute amicale contre le Ahli Manama (Bahreïn), remporté par quatre buts à deux.

Les réalisations du CRB ont été inscrites par Oussama Darfalou, auteur d'un doublé, ainsi qu'Abderrahmane Meziane, et la nouvelle recrue Sud-africaine, Mayo Khanyisa.

Cette rencontre a été précédée par un autre match amical, contre le club iranien de Mes Refsanjan et qui s'était soldé par un nul vierge (0-0), alors que le CRB avait remporté son premier match face aux Emiratis du SC Dibba Al-Hisn (1-0).

Les "Rouge et Blanc" sont dirigés cette saison par le Français Corentin Martins, ancien meneur de jeu et capitaine de l'AJ Auxerre, qui était également international tricolore.

En matière de recrutement, le CRB a assuré jusque-là les services de huit nouvelles recrues, à savoir : les gardiens de but Farid Châal (ex-d'Al-Najma SC/ Div.2 saoudienne) et Mustapha Zeghba (ex-Damac FC/ Div.1 saoudienne), le défenseur Badreddine Souyad (ex-JS Kabylie), le milieu de terrain camerounais Jacques Mbé (ex-ES Sahel/ Div.1 tunisienne), l'attaquant Oussama Daïbeche (ex-ES Mostaganem), l'ailier droit Hedy Chaâbi (ex-Royal Francs Borains/ Di.2 belge), le milieu de terrain ivoirien Arafat Doumbia (SO Armée/ Div.1 ivoirienne), et le dernier venu l'attaquant sud-africain Mayo Khanyisa (ex-Cape Town City/ Div.1 sud-africaine).