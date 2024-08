La Chine a apporté une contribution de trois millions de dollars à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) pour soutenir ses efforts humanitaires d'urgence à Ghaza, ont rapporté lundi des médias locaux.

Le chef de l'Office de la République populaire de Chine pour l'Etat de la Palestine, Zeng Jixin, a signé l'accord de don avec la Commissaire générale adjointe chargée de l'appui opérationnel de l'UNRWA, Antonia Marie De Meo, a indiqué l'Office dans un communiqué, cité par des médias. "La Chine a toujours soutenu l'UNRWA dans l'accomplissement actif de ses tâches et a appelé la communauté internationale à soutenir le travail de l'agence", a déclaré M. Zeng, rappelant que son pays avait fourni une aide urgente en espèces à l'agence après l'agression génocidaire de l'entité sioniste sur Ghaza, en cours depuis 10 mois.

Il a ajouté que la Chine continuera à mettre en œuvre l'Initiative pour la sécurité mondiale et à travailler avec la communauté internationale pour "mettre fin rapidement" à l'agression sioniste contre Ghaza, soulager la situation humanitaire désastreuse et mettre en œuvre la solution à deux Etats. Mme De Meo, au nom de l'UNRWA, a exprimé sa gratitude envers le soutien constant de la Chine et noté que la contribution de cette dernière était essentielle. Elle a également exprimé sa volonté de renforcer la coopération avec la Chine pour soulager la crise humanitaire à Gaza.

L'OCI tient mercredi une réunion extraordinaire sur les crimes de l'occupant sioniste contre le peuple palestinien

L'Organisation de la coopération islamique (OCI) a annoncé lundi la tenue d'une réunion ministérielle extraordinaire mercredi prochain à Djeddah, pour discuter des crimes continus commis par l'occupant sioniste contre le peuple palestinien.

L'OCI a indiqué, dans une communiqué, qu'elle tiendra "une réunion extraordinaire à composition non limitée du Comité exécutif au niveau des ministres des Affaires étrangères pour discuter des crimes continus commis par l'occupant sioniste contre le peuple palestinien, y compris l'assassinat du chef du Bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh (...) le mercredi 7 août 2024 au siège du Secrétariat général de l'organisation à Djeddah".

"Cette réunion se tient dans un contexte marqué par la persistance des crimes de l'occupant sioniste contre le peuple palestinien, en particulier dans le bande de Ghaza où près de 40.000 personnes sont tombées en martyrs et plus de 91.000 ont été blessées, dont la majorité sont des femmes et des enfants", a ajouté la même source. Elle se tient également à la lumière "de la destruction des biens des civils palestiniens, dont 430.000 maisons, ainsi que d'infrastructures, d'établissements de santé et d'enseignements, de lieux de culte et de sites historiques, en plus du déplacement de près de deux millions de Palestiniens de leurs foyers", souligne le communiqué.

La fermeture par l'entité sioniste du poste-frontière de Rafah est un crime contre l'humanité (MAE turc)

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré que la fermeture par l'entité sioniste du poste- frontière de Rafah, le ciblage des convois d'aide et l'assassinat des travailleurs humanitaires sont considérés comme un crime contre l'humanité. " La fermeture par I'entité sioniste du poste-frontière, cibler les convois d'aide, assassiner les travailleurs humanitaires, empêcher l'évacuation des patients et des civils et laisser pourrir des milliers de camions de fournitures humanitaires, est un crime contre l'humanité et la première étape du génocide qu'elle commet de l'autre côté de la frontière", a écrit dimanche soir M.Fidan dans un message posté sur son compte sur la plateforme X.

Soulignant que "le monde ne devrait plus se taire face à la cruauté pratiquée par l'administration sioniste et devrait redoubler d'efforts pour garantir que l'aide arrive à Ghaza sans obstacles ni interruptions, M. Fidan a réaffirmé que la Turquie -Etat, citoyens et organisations non gouvernementales- sera aux côtés du peuple palestinien jusqu'au bout et continuera à s'acquitter de son devoir moral et humanitaire". Depuis le 7 octobre 2023, l'entité sioniste mène une agression dévastatrice contre Ghaza qui a fait plus de 130.000 victimes (martyrs et blessés), pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10.000 disparus, sur fond de destructions massives et de famine.

Cisjordanie occupée: au moins 25 Palestiniens arrêtés par les forces d'occupation sionistes

Les forces d'occupation sionistes ont arrêté, dans la nuit de dimanche à lundi, au moins 25 Palestiniens, dont deux enfants et d'anciens prisonniers, dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée, a indiqué un communiqué conjoint publié par la Commission pour les affaires des prisonniers et le Club des prisonniers palestiniens.

Les arrestations ont été menées dans les gouvernorats d'El Khalil, Ramallah, Naplouse, Beit Lehm et Jénine, souligne le communiqué, relevant que, les forces d'occupation continuent de procéder à des raids et à commettre des abus lors des opérations d'arrestation, accompagnés d'agressions et de menaces contre les détenus et leurs familles, en plus d'actes de sabotages et de destruction des maisons des Palestiniens, souligne le communiqué. Le nombre total des arrestations, depuis le 7 octobre 2023, s'est élevé à 9.955, précise également le communiqué, notant que ce total comprend ceux qui ont été arrêtés à leur domicile, aux postes de contrôle militaires ainsi que ceux qui ont été contraints de se rendre sous la pression et ceux qui ont été retenus en otage.