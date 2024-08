La wilaya de Tlemcen prévoit de réaliser 8 centres de proximité de stockage de céréales, dont les autorités locales ont procédé à la pose de la première pierre de certains d'entre eux.

Le wali de Tlemcen a déclaré, en marge de la pose de la première pierre pour la réalisation de ce genre d'infrastructures au niveau des communes d'Amier, Sidi El Abdelli, Aïn Talout et Aïn Nehala, que les capacités globales de stockage de ces centres dont a bénéficié la wilaya est évaluée à 40.000 tonnes, soit 5.000 tonnes pour chaque centre.

Le premier responsable de l'Exécutif local a ajouté qu'une enveloppe financière estimée à 2 milliards de dinars a été mobilisée pour la réalisation de ces structures pour un délai de 6 mois, indiquant qu'elles devraient être réceptionnées "au mois de janvier prochain".

Il est à signaler que les 4 autres centres sont implantés au niveau des communes de Zenata, Bab El Assa, El Aricha et Maghnia, sachant que la direction locale des Services agricoles (DSA) a consacré une assiette foncière de plus de 30 hectares pour abriter tous les projets prévus à cet effet, a-t-on fait savoir de même source.

Les futures infrastructures s'ajouteront, dès leur entrée en exploitation, au 21 points de collecte et de stockage relevant de la Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS) de la wilaya, dont la capacité cumulée de stockage est évaluée à plus de deux millions de quintaux, signale-t-on.