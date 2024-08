L'antenne de l'Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM) de la wilaya de Sétif a lancé hier une campagne de sensibilisation aux procédures d'accès au micro-crédit et au financement des projets dans les domaines de l'artisanat, l'agriculture et du soutien à la femme au foyer.

Cette campagne qui se poursuivra au 19 août sous le slogan "le micro-crédit, partenaire efficace dans le financement des artisans, agriculteurs et femmes au foyer" touchera 20 communes relevant des daïras de Sétif, Bougaâ, Ain Azel, El Eulma et d'Ain Kebira du Nord et du Sud de la wilaya, a précisé le directeur de wilaya de l'ANGEM, Badreddine Boudjellal. L'objectif est de sensibiliser les catégories visées à l'importance du micro-crédit pour le lancement de projets et l'acquisition de matières premières et de leur présenter les procédures à suivre et conditions à satisfaire pour bénéficier des avantages accordés par le dispositif ANGEM, a souligné le même responsable.

Au premier jour de son lancement à la maison de jeunes "Ahmed Driss" de la commune de Bougaâ (Nord de Sétif), la campagne a connu un engouement des artisans, agriculteurs et femmes au foyer ainsi que des jeunes qui ont reçu des explications sur les prestations et avantages offerts par l'ANGEM dans ce domaine.