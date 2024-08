L'Observatoire Euro-Méditerranéen pour les Droits de l'Homme (Euro-Med Monitor) a déclaré lundi que la bande de Ghaza enregistre chaque jour de nombreux décès parmi les malades et les blessés en raison du siège arbitraire imposé par l'entité sioniste et de l'empêchement continu de l'entrée de fournitures médicales.

L'ONG a affirmé qu'elle reçoit chaque jour "des dizaines de plaintes de Palestiniens qui nécessitent un traitement vital en dehors de la bande de Ghaza, la majorité des hôpitaux étant hors service en raison du siège et des tirs (de l'armée sioniste)".

Euro-Med Monitor a ajouté que "des dizaines de décès sont enregistrés quotidiennement parmi les patients et les personnes âgées, la plupart dus à l'absence de médicaments ou de traitements ou au manque de soins de santé appropriés, et ceux-ci ne sont pas officiellement comptés parmi les victimes de la guerre en cours".

L'Observatoire euro-méditerranéen a indiqué, en outre, que "des milliers de patients atteints de cancer sont confrontés à de graves souffrances et risquent de mourir en raison du manque de traitement".

L'Euro-Med Monitor a déclaré que "la destruction d'hôpitaux, d'installations médicales et de moyens de transport, l'empêchement de l'entrée de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que le meurtre et l'arrestation de personnel médical sont au premier rang du crime de génocide (commis par l'occupation sioniste)".

Euro-Med a renouvelé son appel à "une intervention internationale urgente" pour mettre fin au crime de génocide et lever le siège arbitraire de la bande de Ghaza.

Ghaza: le bilan de l'agression sioniste s'alourdit à 39.623 martyrs

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 39.623 martyrs et 91.469 blessés, depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué lundi les autorités palestiniennes de la Santé.

Selon la même source, l'armée d'occupation sioniste a commis 3 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Ghaza, faisant 40 martyrs et 71 blessés.

Les autorités palestiniennes de la santé ont indiqué qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvaient encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.