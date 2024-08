Au moins 13 personnes sont décédées dans la vague de chaleur qui frappe la Corée du Sud depuis mai dernier, et qui a provoqué aussi une hausse du nombre de patients souffrant de maladies liées à la chaleur, a déclaré lundi le ministère sud-corée de l'Intérieur et de la Sécurité.

Dimanche, le mercure à Yeoju, dans la province du Gyeonggi, à 64 km au sud-est de la capitale Séoul, a atteint 40 C pour la première fois depuis 2018, considérée comme l'année la plus chaude.

Le ministère, cité par l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, a indiqué que le nombre total de patients qui ont souffert de maladies liées à la chaleur entre les 20 mai et 3 août s'est élevé à 1.546, soit 10 de plus par rapport au chiffre de l'année dernière.

Durant la même période, 13 personnes sont décédées à cause de la chaleur extrême. La canicule a également tué 257.483 têtes de bétail entre les 11 juillet et 3 août, dont 235.880 volailles. De plus, 5.867 poissons plats de six fermes piscicoles sont morts en raison de la chaleur, d'après les chiffres du ministère.

Et l'Agence météorologique de Corée (KMA) a dit que la canicule actuelle devrait se poursuivre pendant encore au moins 10 jours, avec des températures maximales restant au-dessus des moyennes de saison, entre 30 C et 36 C, à travers le pays.

La semaine dernière, le ministère de l'Intérieur a émis l'alerte "mobilisation maximale" contre la canicule, son plus haut niveau, et a relevé le degré de ses mesures à 1, également le niveau le plus élevé, selon Yonhap.