L'itinéraire technique de la culture du tournesol a été au centre d'une journée de sensibilisation organisée dimanche à Ouargla en direction des agriculteurs, à l'initiative de la Chambre locale de l'Agriculture, a-t-on appris de la direction de wilaya des services agricoles (DSA).

Tenue au siège de la Chambre de l'Agriculture, la rencontre ayant rassemblé plus d'une cinquantaine d'agriculteurs et de promoteurs désirant investir dans ce créneau, en présence de représentants d'organismes ayant trait au secteur, a permis de vulgariser les aspects liés au développement de la culture de cette plante oléagineuse, son itinéraire technique, et les facteurs de réalisation d'une production quantitative et qualitative.

Les encadreurs de la rencontre ont passé en revue les caractéristiques de cette plante adaptée aux conditions climatiques locales, sa résistance à la salinité des sols et à l'aridité, en plus de son rendement oscillant entre 15 et 20 Qx à l'hectare.

L'occasion a été mise à profit pour évoquer les avantages préconisés par l'Etat en direction des producteurs de tournesol, leur accompagnement dans la commercialisation de la production, l'orientation vers l'industrie agroalimentaire, le suivi technique et la vulgarisation agricole assuré par les services agricoles et autres organismes concernés.

Une superficie de 1.000 ha sera réservée, au titre de la saison agricole 2024/2025, dans la wilaya d'Ouargla, au développement de la culture du tournesol, vu la réussite des expériences menées la saison écoulée et ayant donné des résultats "très encourageants" sur une superficie emblavée de 138 ha répartie notamment à travers les périmètres de Sahn (daïra de N'goussa) et Gassi-Touil (daïra de Hassi-Messaoud), a indiqué le DSA d'Ouargla, Tedj Merzougui.

Cette journée de sensibilisation entre dans le cadre d'une série de journées techniques tendant à vulgariser le développement des cultures stratégiques, dont les oléagineuses, en application du programme arrêté par le ministère de tutelle et visant à assurer l'autosuffisance.