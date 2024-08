Un deuxième groupe d'enfants de la communauté nationale établie à l'étranger a quitté le territoire national, après un séjour dans des camps de vacances à travers des villes côtières algériennes.

Dans une déclaration à la presse, le Directeur général de la jeunesse au ministère de la Jeunesse et des Sports, Abdelwahid Ayachi, a indiqué que, conformément aux engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, 2000 enfants de la communauté algérienne établie à l'étranger avaient bénéficié d'un séjour dans des camps de vacances à travers des villes côtières algériennes afin de "les rapprocher de leur mère patrie".

Les enfants de la communauté nationale invités à passer leurs vacances en Algérie ont été répartis en deux sessions, le premier groupe ayant quitté le pays le 22 juillet dernier, a-t-il rappelé, précisant que le départ des 1000 enfants composant ce deuxième groupe était prévu aujourd'hui depuis les Aéroports d'Alger, d'Oran, de Jijel, de Chlef et de Tlemcen.

Le responsable a, par ailleurs, affirmé que ces vacances avaient permis aux enfants de "visiter les principaux sites touristiques, historiques et culturels de l'Algérie" et de "découvrir ses coutumes et ses traditions".

Les enfants rencontrés ont exprimé leur joie d'avoir passé leurs vacances d'été en Algérie et d'avoir découvert certaines région

Sétif: près de 4.000 jeunes et enfants ont bénéficié d’excursions vers les plages (responsable)

Pas moins de 3.905 enfants et jeunes de la wilaya de Sétif ont bénéficié à ce jour de voyages récréatifs vers les plages de plusieurs wilayas du pays dans le cadre du plan bleu de l’actuelle saison estivale, apprend-on dimanche du directeur de l’Office des établissements de jeunes (Odej).

Dans une déclaration à l’APS, Nacer Fadhli a précisé que le programme du plan bleu a été initié par l’Odej en coordination avec la direction de la jeunesse et des sports (DJS), la ligue des activités de plein air, de loisirs et d’échanges de jeunes et les associations activant au niveau des établissements de jeunes.

Le programme du plan bleu qui a débuté le 1er juillet passé et se poursuivra jusqu’à fin août courant est ouvert à tous les jeunes et enfants de la wilaya, a souligné le même responsable en affirmant que l’actuel nombre de bénéficiaires devra être multiplié par deux avant la fin de l’été.

Les services de l’Odej ont mis en place toutes les conditions pour assurer le confort aux bénéficiaires dont des encadreurs formés et des moyens de transport confortables durant ces sorties organisées vers les plages des wilayas de Bejaia, Jijel, Skikda et de Boumerdès, a assuré la même source.

Les autres programmes de divertissement prévu par le secteur (piscines ambulantes et concours culturels et scientifiques) durant l’été 2024 enregistrent un "engouement notable" des jeunes et enfants de la wilaya, a-t-il également noté.