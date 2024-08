Une dizaine de piscines mobiles ont été octroyées à des communes et localités éloignées de la wilaya de Bechar, a-t-on appris lundi des services de la wilaya.

Il s'agit des communes de Erg-Farradj, Mechraa Houari-Boumediene, M'rija, Lahmar, Mougheul, Boukais et les localités éloignées Rosf Ettayba et Oued Lakhdar dans la commune frontalière de Béni-Ounif, et celles de Zaouia Tahtania et Zaouia El-Fougania dans la commune de Taghit, a-t-on précisé.

Financée par le secteur de la Jeunesse et des Sports et pilotée par l'Office du complexe omnisports de la wilaya (OPOW), cette opération vient combler le déficit en bassins de natation, constaté dans ces zones de la wilaya, et offrir des lieux de détente et de distraction aux jeunes, a-t-on expliqué.

Il a été, par ailleurs, procédé à une opération de renforcement de la maintenance et des équipements de neuf (9) piscines et autres bassins de natation à travers plusieurs autres collectivités de la wilaya, selon la même source.

De nouvelles installations juvéniles et sportives réalisées et d’autres en cours à El Meniaa

De nouvelles installations juvéniles et sportives ont été concrétisées durant l'année en cours et d’autres sont encore en chantier dans la wilaya d’El Meniaa, a-t-on appris dimanche de la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS).

Il s’agit, entre autres, de la réalisation d’opérations de revêtement en pelouse artificielle au profit du stade communal situé au quartier Belbachir et du stade de proximité du quartier El Djramna dans la commune d’El Meniaa, en plus de celui relevant du complexe sportif de proximité de la commune de Hassi El Gara, a indiqué à l’APS le chef de service de la formation et de l’administration et des moyens à la DJS, Yacine Mehenni.

Et d’ajouter que des travaux de revêtement similaires sont en cours au niveau de sept stades de proximité alors que certaines structures sportives bénéficient d’opérations de réhabilitation, à l’instar d’une piscine semi-olympique au chef-lieu de la wilaya.

La DJS compte également de nombreux projets qui sont encore en phase d’étude, dont la réalisation et l’équipement d’une piscine semi-olympique à Hassi El Gara, le revêtement de 16 stades de proximité à travers les trois communes de la wilaya (El Meniaa, Hassi El Gara et Hassi Lefhal) en gazon synthétique, et la réhabilitation de l’ensemble des stades de proximité, a-t-il poursuivi.

Le secteur a bénéficié aussi d’une série d’opérations, notamment celles liées à la réalisation et l’équipement d’un nouveau siège de la DJS, la réhabilitation et l’équipement d’un nombre de structures sportives et juvéniles, ainsi que la remise en état et l’équipement de la maison de jeunes "Chahid Bencheikh Boubakeur" à El Meniaa, selon le même responsable.

S’agissant de la promotion des sports équestres, la DJS prévoit la réalisation d’une piste de course de chevaux et méharis à Hassi Lefhal, afin de répondre aux attentes des populations en matière de création d’un espace adapté à la pratique des activités sportives récréatives et l’organisation des spectacles folkloriques.