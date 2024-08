Le dollar est repassé brièvement lundi matin sous la barre des 145 yens pour la première fois en près de sept mois, alors que la devise nippone est renforcée par le resserrement monétaire japonais et les inquiétudes quant à la santé de l'économie américaine.

Le billet vert remontait légèrement, à 145,18 yens vers 01H30, après être tombé précédemment à 144,77 yens, au plus bas depuis mi-janvier.

Le dollar et l'euro baissent de 2% face au yen

Le marché des changes faisait l'objet de fortes secousses lundi, le dollar et l'euro plongeant de 2% environ par rapport au yen, dans la foulée des turbulences sur les marchés asiatiques, démarrées par les craintes de récession aux Etats-Unis.

Ce lundi matin, le dollar chutait de 2,13% à 143,32 yens et l'euro de 1,70% à 157,22 yens. Les Bourses asiatiques étaient en chute libre, Tokyo subissant la plus grosse dégringolade en points de son histoire, et Séoul et Taïwan connaissant aussi des dévissages vertigineux.

"Les marchés sont en pleines turbulences ce matin dans la foulée de la plus grosse chute depuis 1987 du Nikkei", commentent des analystes. "Aujourd'hui est une parfaite démonstration de ce qui se passe quand tout le monde veut vendre en même temps", ajoutent-ils.

Le dollar était déjà lourdement tombé vendredi après l'annonce d'une dégradation du marché de l'emploi américain plus sévère que prévu, qui pourrait inciter la banque centrale américaine (Fed) à baisser ses taux, après son statu quo décidé mercredi.