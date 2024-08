L'activité dans les services en Chine a été particulièrement dynamique en juillet ce qui a profité à l'emploi, selon un indice indépendant publié lundi, au moment où d'autres secteurs de la deuxième économie mondiale sont en difficulté.

L'indice d'activité des directeurs d'achat (PMI) pour les services, calculé par le cabinet S&P Global et le média économique chinois Caixin, s'est établi à 52,1 points, contre 51,2 en juin. Ce secteur crucial pour le géant asiatique continue donc de progresser à un rythme soutenu: un chiffre au-dessus de 50 témoigne d'une expansion de l'activité, et en deçà d'une contraction.

Ce dynamisme s'est traduit par des embauches supplémentaires qui ont progressé à leur rythme le plus rapide depuis un an, souligne Caixin.

Le secteur des services, vers lequel la Chine entend rééquilibrer son modèle économique, constitue plus de la moitié du PIB du pays et est pour le pays un moteur de croissance essentiel. La Chine a levé fin 2022 ses restrictions sanitaires contre le Covid-19, qui pénalisaient les déplacements et l'activité des entreprises.

Cela a permis au secteur des services de rebondir, avec le retour des clients dans les restaurants, les transports et les lieux touristiques. Mais la reprise demeure inégale et certains secteurs restent à la peine, notamment l'immobilier et l'industrie.

Selon des chiffres officiels publiés jeudi, l'activité manufacturière en Chine s'est ainsi contractée en juillet pour la première fois depuis le début de l'année.

L'indice PMI composite de Caixin, qui agrège services et industrie manufacturière, s'est donc logiquement tassé le mois dernier, à 51,2 points contre 52,8 en juin. Il s'agit de son rythme le plus faible depuis neuf mois.

Pour stimuler l'activité, le gouvernement multiplie ces derniers mois les mesures de soutien au secteur privé et à la consommation des ménages. "Demande insuffisante et manque d'optimisme des marchés sont les problèmes les plus importants" à résoudre pour l'économie chinoise, souligne Wang Zhe, économiste pour Caixin, qui appelle les autorités à accroître leur soutien à l'activité.

La Chine a publié samedi une liste de 20 mesures, appelant notamment à renforcer la promotion de la cuisine sur le pouce (snacks de rue), dont les Chinois sont déjà très friands.

Des réductions d'impôts sur le revenu sont également prévues, notamment pour compenser le coût des soins apportés aux enfants de moins de trois ans et aux personnes âgées.