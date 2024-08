Les prix du pétrole étaient en baisse lundi, plombés par de fortes craintes quant à l'économie américaine et chinoise et leur demande de brut, faisant passer le risque géopolitique au Moyen-Orient au second plan.

Dans la matinée, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, perdait 1,99% à 75,25 dollars, peu après avoir touché un plus bas depuis début janvier.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, cédait 2,04%, à 71,11 dollars, peu après avoir dégringolé jusqu'à un plus bas en six mois.

"Les craintes d'une destruction de la demande (mondiale de pétrole) s'intensifient", pesant sur les cours du brut dans un contexte d'aversion pour le risque, ont commenté des analystes.

Ces craintes sont telles qu'elles l'emportent "sur les risques d'approvisionnement liés à la montée des tensions géopolitiques au Moyen-Orient", ont-ils-affirmé.

Des chiffres sur l'emploi américain en juillet publiés vendredi ont montré que le rythme de création d'emplois aux Etats-Unis avait fortement ralenti tandis que le taux de chômage a augmenté, s'ajoute à cela la faiblesse des données sur l'industrie manufacturière, de quoi "raviver (à nouveau) les inquiétudes concernant une récession américaine", ont souligné les analystes.

A l'instar de celle des Etats-Unis, l'activité manufacturière en Chine a enregistré une baisse en juillet, chutant à 49,8 points, contre 51,8 en juin.

C'est la première fois depuis octobre 2023 que le PMI Caixin tombe en territoire négatif.